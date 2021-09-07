MIRROR│小朋友神還原姜B、教主造型 鏡粉媽媽為兒子剪逗號頭

MIRROR熱潮持續，愈來愈多媽媽成為「前妻」，不少小朋友亦受家中「前妻」影響，耳濡目染之下，慢慢迷上MIRROR這隊男子組合。今年只有７歲的Flynn，便在媽媽的影響下成為「鏡粉」，更不時模仿偶像「姜Ｂ」拍照，連一些小飾物，例如戴耳環也有跟足！



兒子成「鏡粉」中文有進步

現居於加拿大的媽媽Fiona指：「自己係今年大約四、五月開始鍾意MIRROR。 自從睇完姜濤灣(4/30 生日)嘅新聞,，就可以開始留意佢同MIRROR，跟住就不停睇YouTube！」而７歲的兒子Flynn便是在自己影響下喜歡姜濤。

因為Flynn是在加拿大出世，中文不是很好，媽媽補充：「 因為我狂loop MIRROR啲歌，所以Flynn都成日聽，跟住就會開始唱埋。佢仲會陪我睇《全民造星》、《MIRROR go》、《考有Feel》，呢排鍾意《特務肥姜2.0》 同《IGNITED》MV，學咗好多中文！」

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還原偶像照片飾物都跟足

因為加拿大一直處於「Lockdown」狀態，Fiona百無聊賴之下就開始幫兒子Flynn扮「姜Ｂ」影相。不少網友也擔心小朋友太熱，幸好加拿大的氣溫清涼，不然要穿上同樣服飾在香港扮偶像，小朋友或許會抗拒。在家拍攝通常會很順利，一去到較多人的商場取景時，Flynn便會較為害羞，媽媽也會專登買一些「夾款」的耳環、戒指，去幫Flynn成為「小姜B」。

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自家製「逗號頭」化身小教主

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除了Fiona外，香港也有媽媽幫小朋友「神還原」教主Anson Lo的各種造型。小牧牧媽媽更自己幫兒子剪頭髮，媽媽更指自己的宗旨是「一係唔扮，一扮就要最似」。拍攝心得就是要認真，觀察要仔細。除了服裝、飾物，神情都好重要，要找小朋友最漂亮的一面。

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