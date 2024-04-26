衣魚消滅教學｜衣魚怕什麼？ 專家介紹衣魚天敵＋4招安全消滅

【衣魚消滅教學】衣魚怕什麼？每年衣物換季，或拿起一本很久沒有看的舊書，都可能會發現都會出現一些破洞。而這些破洞的凶手往往就是家長偶爾在晚間發現的衣魚！衣魚會在溫暖潮濕的氣候夜間進行繁殖交配，而現時正正是符合該條件的季節，因此家中發現衣魚絕不稀奇。 以下專家將介紹衣魚天敵，讓你知道衣魚怕什麼。



衣物、書本破洞或是衣魚作怪

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衣魚偏好黑暗的環境，因此最常出沒的地方包括：衣櫃、紙箱、報紙、雪櫃底等地方，由於衣魚只會在夜間行動，不少家長也難以察覺它們的存在。如果你發現衣物出現莫名的缺口，而孔洞是不規則的形狀，孔洞附近有黑色痕跡，很大機會便是衣魚所為。

衣魚吃什麼?

衣魚非常雜食，上至人類食物中的碳水化合物、蛋白質、澱粉，下至膠水、紙張、纖維、皮革等都是衣魚的食物。而衣魚咬破的衣物、書本之所以附近有黑色痕跡，是在進食之後留下的黑色排洩物所致。

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在鞋櫃、衣櫃安裝暖管

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，要處理衣魚問題，環境防治是最重要。針對衣魚喜歡的陰暗、潮濕位置，例如鞋櫃、衣櫃，安裝暖管。若然安裝暖管較困難的話，可以用最傳統的方法，放樟腦丸即可，只要保持環境乾爽便可以。

專家教路4招應對

一般來說衣魚對人不會造成傷害，也不會成為傳播病毒的媒介，想更安心的話，梁會長建議大家可以去超市購買水溶性除蟲菊脂成分的殺蟲劑，有效之餘對人也安全。

最後梁會長補充，除了天氣潮濕會令家居出現衣魚外，本身自家的環境若然也多陰暗、潮濕位置的話，只要條件適合，一年四季也有機會出現。對家居最大的影響是會咬爛衣物，家長一些名貴的衣服換季時，可用膠袋密封處理，會較為安全。

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