滅蟲｜網購木傢俬常見三種昆蟲　專家教媽媽傢俬入屋前先做一步

近年網購發展迅速，相對於實體店舖，網上的更多款式，價錢也更實惠，因此不少家長連傢俬都開始網購亦無可厚非。蟲害控制從業員協會會長梁廣源指，無論市民網購或是到實體店購買傢俬，都有機會是「內地製造」，而內地製造不代表傢俬品質上一定有問題，而是大部分在物流上都會經過郊區，一些昆蟲便會依附在傢俬上。



牛蜱

近日，有網民分享的新木櫃安裝後發現有牛蜱屍體，擔心會大量繁殖影響家居。梁會長指，牛蜱需要吸血維生，因此最受影響的反而是家中寵物，否則在欠缺食物的情況下牛蜱難以繁殖。

如果家長看見牛蜱，使用一般殺蟲水或用紙巾包起再處理即可。梁會長補充，處理任何昆蟲都不建議直接用手「捽死」，因為昆蟲表面充滿細菌，而且直接接觸皮膚有機會引起過敏，因此用手套或紙巾才是正確做法。

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蛀木蟲

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木傢俬另一最常見的是蛀木蟲，梁會長指要發現蛀木蟲不困難，他說：「如果在傢俬上發現大大小小的洞，而且有木粉在洞口，這樣有蛀木蟲的機會便八九不離十。」

要處理蛀木蟲需要往洞中注射殺蟲藥水，坊間也有一些殺蟲藥水附送噴咀，方便把藥水直接注射到蛀洞中，但部分由蛀木蟲造成的洞口有如針口般大小，因此一般市民未必能處理，建議找專業人士幫忙。

書蝨

網民分享於淘寶購買張電腦枱，最近發現有蝨（網絡截圖）

木傢俬送到時，可能會用紙包裝以免傢俬受損，而這些紙皮、包裝在運送期間假如在潮濕的天氣及環境下，書蝨便會有機會乘虛而入進入你家中。梁會長給了一個方法家長防患未然，可以在傢俬送到第一時間用熱風筒把包裝吹遍，也可以用綠水擦拭傢俬表面，但要注意傢俬本身表面的材質，有部分油漆不適宜用綠水清潔。

除了附在傢俬上較常見的蟲，梁會長盤點了6種家居常見的家居害蟲，應該點對付?不妨參考以下招數！

按圖即睇滅蟲方法及注意事項

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