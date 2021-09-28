家居清潔｜煲底跡鏡面水垢一省即甩　媽媽必備3種神奇清潔海綿

廚具、浴室的萬年污跡，即使使勁地擦也未能徹底清除？是次推介三款於大型網店、家品店和超級市場有售的神奇清潔海綿，不用另加清潔劑，便輕易令鍋子、鏡子回復光亮，媽媽不妨參考一下！



1.納米金剛砂海綿

這款黑色的納米金剛砂海綿被譽為廚房清潔神器，其表層為鋁金鋼砂，有助去除煲底頑固的焦黃跡，以及廚具的殘餘油污。使用時可先以粗粒打磨，再以幼粒去污，無需加入洗潔精，同時不傷鍋。此外，海綿亦可用來磨刀、擦亮水龍頭等。

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2.鏡面去污海綿

家人使用浴室後，難免令鏡面及玻璃留下水跡。久而久之，便會形成難清水垢，或一層濛瀧霧面。只需以這款小方塊形狀的去污海綿，沾水輕輕擦拭，便可清除浴室鏡面、洗臉台、透明玻璃的水垢污漬。使用後清洗乾淨，放在乾燥地方，便可重複使用。

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3.多功能魔術海綿

這款白色的多功能神奇海綿可讓用家隨意切割合用的形狀，無需清潔劑，沾水後便可去油、去污，適用於廚房及浴室去漬，以及用來清潔鞋子。海綿於使用後以清水沖洗乾淨，可重複使用2至3次。但要留意的是，有指魔術海棉含甲醛，如水溫超過40度，便會釋放出對人體有害的三聚氰胺，使用時要多加留意。

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