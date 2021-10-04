女兒上學被打了一巴　媽媽堅持要見犯事同學　處理方式獲網民激讚

當孩子在學校受到霸凌，身為家長的我們一定怒氣沖天，除了心疼孩子怎麼會遭受到這樣的對待外，更著急得想要替孩子討一個公道，先聯絡老師了解事情原委？還是直接找上家長解決？怎樣的處理方式才是最恰當的？想必許多人都會因為慌張而忘了冷靜思考，下面這位網友媽媽，在臉書社團「女人說不完的故事」中分享自己女兒被霸凌後，他選擇的處理方式，被網友譽為最好的典範！



校長提議轉班，但原PO認為這並無法徹底根除暴力事情

這名網友首先先簡單的敘述事情發生的經過，某天接女兒下課，發現她雙頰泛紅並且有明顯的指印，一問之下才知道，原來坐前座的男生，突然無緣由的轉頭甩她巴掌。

故事看到這邊，想必身為家長的你情緒一定炸鍋，更何況是身為母親的原PO，他表示當下已經感受到自己的怒火，連忙聯絡學校通知對方家長到校處理，簡單詢問下才知道，原來這位男孩早已是出了名的「小霸王」，校長、輔導主任、導師，甚至隔壁班導師都對他闖過的無數禍印象深刻。

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當男孩的父母到校後，只見他媽媽從頭到尾只有不斷啜泣，爸爸則是在一旁冷眼旁觀，媽媽哽咽的說道：「我們家就一個孩子，所以⋯⋯」

「所以？」這是當原PO聽到這句話後，心裡冒出的OS。

眼看事情僵持在這邊，校長率先提議讓男孩轉班，但原PO認為轉班並不能解決問題，難道轉班後，再放任這位小霸王去突然拳打腳踢其他孩子嗎？原本這場「和解」會是把兩位「當事者」支開的，但原PO要求老師把兩位小朋友帶進來。

即便怒火中燒，也不忘理性溝通

男孩進來後一直低著頭，媽媽依然不斷哭泣。於是原PO用非常嚴肅的表情跟口氣走到男孩面前說「陳XX，你愛你媽媽嗎？」男孩點點頭，原PO用更嚴厲且大聲的口氣對他說「你的媽媽因為你犯了錯，現在在這裡一直跟我道歉，而且我不打算原諒她。我要讓你媽媽舉著牌子，上面寫你的名字站在校門口一天！」男孩聽完後嚎啕大哭，直說著「對不起。」

原PO跟男孩說：「如果不希望媽媽受到處罰，那麼請你誠心跟我女兒道歉、跟自己的媽媽道歉、跟老師道歉、跟我道歉，並且保證以後不再欺負任何一個同學。」最後原PO用最近的距離貼著男童的臉告訴他「記得我的樣子，你再犯的時候就會再看見我！」

媽媽讓女兒知道，只要她被欺負了，媽媽一定會保護為她爭公道！

事隔一個月左右，原PO竟從老師那裡收到一盒來自男孩父母的伴手禮，並轉達自那件事後，男孩變乖不少，在班上也沒有作亂，他們非常感謝原PO幫他們「教乖」了小孩！

原PO也不諱言，看到寶貝女兒被打，當下超想「以暴制暴」，畢竟誰不愛女心切，但我們都知道，這無法解決真正的問題，原生家庭的教養才是根本，每個孩子都是寶，他們每個都像純潔的白紙，身為父母都該負起教養的責任跟義務，他也直言，處理事情的當下讓女兒在場的主因，是希望她知道只要她被欺負，媽媽一定會保護她並且為她爭得公道！

這樣優秀的處理方式，與霸氣的宣言，都讓底下網友讚不絕口，紛紛感謝這位媽媽有智慧的分享，也相信這位男孩會對這樣的話語「有感」，也不是真的本性很壞，希望他能記取這次的事情，好好的和同學相處。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：女兒被班上小霸王無端賞巴掌，媽媽到校「處理態度」被網友譽為：必須學起來的教科書式範本！】