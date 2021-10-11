小鐵漢已轉到普通病房　父母租酒店方便照顧　出院後最想去迪士尼

患有先天性心臟病的4歲「小鐵漢Kansas」於上月底完成第三階段的單心室循環手術，術後亦沒有出現排斥反應，但手術過程中不幸遭細菌感染而患上肺炎，經歷數次洗肺後，小鐵漢於10月8日離開深切治療部，轉到普通病房，父母亦得已可以「面對面」探望陪伴，更在兒童醫院附近租了酒店，直至小鐵漢出院，



「小鐵貓」同樣掛念小主人

小鐵漢爸爸Jayco表示，囝囝預計在10月13日會完成抗生素注射療程，如果沒出現突發事情，完成療程後過多兩日左右便可以回家，不過目前仍有發低燒的情況。目前小鐵漢在位於九龍城區的兒童醫院住院，而小鐵漢一家住在天水圍，為了方便出入醫院和休息，因此在醫院附近租了酒店，約10多分鐘步行距離。

除了父母希望小鐵漢盡快出院回家外，Jayco亦分享了家貓「阿肥」同樣很掛念小主人，在小鐵漢入院期間「食唔安 · 屙唔落」，不但沒有碰過放置的乾糧，排泄頻率也出現異常。

出院後想去迪士尼

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小鐵漢目前出院後最想做的是趕上去迪士尼參與萬聖節活動，Jayco說：「佢話要去迪士尼Halloween睇壞人跳舞(惡人舞動迪士尼表演)同搵呀Jack，但時間上就有啲急，因為Halloween10月31號之後就冇。所以希望快啲可以返屋企，再休息幾日就去，咁就趕得切！」

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