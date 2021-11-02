靚媽餵哺母乳　左右乳房大小竟出現明顯差距　全因她不知一件事

母乳媽媽選擇親餵，除了要忍耐孩子吸吮時可能帶來得疼痛外，還有許多是只有媽媽自己才會知道的「辛苦」。



有親餵過的媽媽一定知道，親餵的過程一點都不容易，忍受着各種不適，也未必能讓孩子吸吮到母乳，那是一次又一次的磨合、嘗試與堅持，才能換來最後成功哺乳的果實。美國一名模特兒媽媽，日前在社交平台分享自己的親餵經歷，由於自己的觀念不足，導致一段時間後，自己的胸部有了巨大的改變，並且她花了一些時間，才又成功調整回來。

女兒只愛吸吮一邊的乳房，導致嚴重大小奶

根據外媒報道，美國這名模特兒媽媽名叫Abbie Herbert，育有一名5個月大的女兒Poppy。她日前在社交平台TikTok上分享自己在餵哺母乳時，做了一個錯誤的舉動。

餵哺母乳值得支持，不過也要提防變成這位媽媽的模樣啊！（按圖了解）

Abbie稱女兒很喜歡被親餵，但卻十分挑剔，她只對她右邊的乳房情有獨鍾，剛開始，Abbie覺得既然女兒喜歡，順着她的喜好也可以，主要是孩子有吃飽就行。可是在完全靠右邊乳房餵哺一段時間後，胸部便出現異常。

她開始發現自己的兩邊胸部，大小越來越不一樣，她笑稱這樣的情況就像「剛做完一個非常糟糕的隆胸手術」。右邊的乳房因為餵哺次數較多，硬的像石頭，所分泌出的乳汁也越來越多。石頭奶的脹痛也集中在一邊，如此不平衡的感覺令Abbie更感不舒服。

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下定決心訓練女兒「不挑邊」，嘗試好久才逐漸改善

因為這樣的不適感日益加重，Abbie決定要訓練女兒「不挑邊」，嘗試左右交替餵哺，情況才得到改善。她希望藉自身經歷，提醒其他新手媽媽以免犯下同樣的錯誤。

而這段影音片段引來許多新手媽媽的觀看，有人也分享自己也有過類似經歷，最終也在堅持交換哺餵16個月，才逐漸改善大小胸。而這樣的情況似乎在親餵媽媽身上很正常，但的確缺乏討論和提醒。

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要預防大小胸部的發生，一定要落實左右胸輪流哺餵、排空兩乳房的乳汁，固定擠奶時間和次數，能預防乳房結塊，也能避免大小胸的問題。

如果大小奶已經生成，媽咪可試試看採取以下3大撇步調整胸部大小：「根據胸型選擇適合尺碼的內衣」、「改變不良睡眠習慣和睡眠姿勢」、「針對小胸一側多刺激，不要駝背，抬頭挺胸走路」大小胸改善難度較大，通過改善方法產生效果的時間一般都比較長，比較常見的變化通常在6個月以上，能夠改善恢復的程度也因人而異！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：因親餵變成大小奶，美模特媽媽：分享後才發現，這是多數人不知道的哺乳常識！】