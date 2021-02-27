產後退奶媽媽胸型註定乾扁走樣？　網民熱議還原胸部彈性方法！

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-02-27 12:00

女性為了懷孕生產，得冒着讓身材走樣的風險生產，如果嫁了個好老公非但不會嫌棄自己，反而會體恤自己的辛苦，但基於女生愛美的天性，許多媽媽還是希望可以恢復產前的好身材。社員媽咪（化名）於美妝公社發文，產後退奶導致胸型乾扁走樣，究竟有甚麼方法恢復產前彈性?

相關文章：難得二人世界怎知老公「唔太得」？5種食物多吃易影響男士性功能

+ 12 + 12 + 12

該社員表示生完第一胎自然退奶後，胸型整個乾乾扁扁，而且像是被吸空了一樣，原本B左右現在感覺像-A，讓她難過大呼「活像個男人般的胸部啊!!!!!!!!!!!!!!!!!」，雖然每天都有在按摩但是似乎效果不彰，於是詢問廣大網友，除了隆乳還有甚麼方法可讓胸部恢復以往彈性。

女性的胸部約有90%是脂肪，利用身體的脂肪，勤勞按摩真的可以讓胸型變美。

．用手指按摩腋下（腋窩的淋巴結） ．以手指的壓力按摩腋下的淋巴結和周圍 ．用2指按摩鎖骨周圍（鎖骨淋巴結） ．溫和地按摩胸部周圍 ．溫和地給予胸部刺激，同時也能集中脂肪

那麼飲食又可從何改善呢?

(1)肉類：牛肉、瘦肉等含有高蛋白質，可以幫助胸部肌肉生長。 而豬腳和雞腳則有豐富的膠質，能夠促進胸部組織的飽滿。 (2)海鮮：蛤礪、蚵仔都有高含量的鋅及銅，能夠刺激女性荷爾蒙的成長。 (3)蔬類：深色蔬菜如波菜、綠花椰菜以及胡蘿蔔所含的β-胡蘿蔔素，可以讓咪咪變的更健康。

主要還是要一起搭配運動才可讓胸部恢復彈性唷。

其他網友也熱心提出各種意見「好好穿對內衣～我當初也是變小，結果買一趟內衣發現自己還有D但是脂肪密度變小，變軟奶」、「補充對胸部有益的膠原蛋白」、「補充蛋白質跟膠原蛋白，可以改善空杯下垂」、「我生完每天超級勤勞按摩，自然退奶比孕前大2 cup，前提是退奶前真的要很勤勞，早晚都按真的非常累」

但也有另一派網友認為按摩加上飲食並不能恢復彈性「不想隆乳的話妳只會先被騙一堆錢，最後還是去隆乳了」，更有網友安慰「沒事的，又不是靠胸部吃飯，寧願被笑小奶，也不願被笑假奶。」、「我們只能安慰自己..這是我們發揮母愛所留下的美麗的產物(如果不隆胸的話)」。

相關文章：夫妻性生活頻率等於恩愛指標？性治療師：唔需要同人比較

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】