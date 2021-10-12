丈夫收入多她一倍　產檢費用仍要攤分　人妻嘆懷孕時老公仍要AA制

懷孕吐到很難受、身材又走樣，老公還補刀說「產檢AA制」，誰不爆氣？



老公連產檢費用也要AA制，讓老婆心裏很受傷

懷孕生小孩後，真的有辦法繼續「AA制」嗎？一位孕婦在Dcard發文，她和老公交往5年、結婚2年，薪水她4萬（註：台幣，下同）、他8萬，吃飯一直都AA制，通常是她一餐、他一餐，但不會算得很詳細，家事平時也會分工，「他煮飯我洗碗他掃地我拖地」。

兩人有共識想要生小孩，努力了半年多，最近好不容易懷孕了，第一次產檢後發現要自費檢查的項目價格都挺高的，但產檢費用不能省，還是會做，原PO表示：「老公跟我說這些費用看他要先出我再給他一半，還是我先出他再給我錢。」

原PO完全沒想到老公會算得那麼清楚，「我也不是在意那些錢，只是感覺問題！」最後她雖然答應了，但有點不開心，「覺得我吐的要死身體很難受，又要承受身材走樣的各種問題，結果產檢費用還要跟我AA，心裏有些不平衡，但是又怕說了會引起紛爭，做人好難啊。」

她怨嘆道，月子中心的費用，因為她想住所以自己負擔就算了，但「產檢都我在苦還要跟我AA」，想跟老公說又怕雙方心裏留下疙瘩，但不說又覺得難受，陷入兩難。

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網友：要生小孩就不要AA制！

網友一面倒表示，這個真的太誇張了，「小孩跟他姓會給妳一筆錢嗎」、「到時候你生了小孩如果沒有收入了怎麼辦」、「懷孕後女人一些無形的付出都不能用金錢衡量」、「如果餵母奶所需的精神和時間、生產的痛、恢復到正常健康的身體，這些要怎麼AA？」

有人認為，結了婚要生小孩就不要AA制，以後還有很多公不公平的問題，比如他加班，妳去接小孩回家顧，這樣他的加班費是他的嗎？再來因為你都無法配合加班也無法升遷，他升遷了多的年薪算誰的？

網友強調，女人付出身體生小孩，產檢、月子中心老公出錢，這也是AA呀！「誰說AA只能用在錢上，既然無法平等，本來就要以其他方式要求平等」。

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真正的婚姻，是互相體諒與扶持

網友點出，原PO應該是個非常不計較的人，因為連月子中心都自己出，比起來產檢更算小錢，但既然不開心，就不要委屈自己，「太壓抑很容易影響心理健康」。

有媽媽分享，跟老公薪水差不多，結婚後懷孕前也一直都是AA，「懷孕後身體上的各種不適，他就突然說不要AA了，也不讓我做家事了。」老公還貼心說，如果真的不舒服沒辦法去上班，在家休息也沒關係。

網友認為，「看來是不明白婚姻真正的意義⋯真正愛妳的男人不會跟妳計較這種錢的⋯」婚姻裏很難計較公不公平，真要計較，男人不必懷孕、女人要承受生產風險一出生就不公平！另一位網友說得好：「婚姻裏除了信任以外，很多事情都是互諒互助互愛的。」老婆累了，老公幫忙做家事；老公壓力大，老婆的工作也能貼補家用，沒有誰該做甚麼，只有互相體諒與扶持。

原PO最後決定跟老公溝通，把心裏的話告訴他，老公聽完她的想法，感到非常抱歉，「他說他是真的沒想太多，他會負擔生產費用之類的。」她強調，老公平時對她挺好、夫妻感情也還處於熱戀期，只是老公偶爾神經大條罷了。以後兩人會開一個共同帳戶，各自依薪資比例存錢當公款，家庭支出都由這邊處理，小孩出生後也討論好會分工照顧。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孕婦產檢費用老公竟要她付一半，薪水多她一倍「都我在苦還要AA制」，大嘆做人好難】