婆媳同住3個月就鬧翻　老公一招解決　更嘆很多男人都不懂錫老婆

牽起婆婆和媳婦這段「微妙緣分」的人是老公／兒子，兩個女人的戰爭，多數男人選擇能逃躲遠，就逃多遠多，但網路上流傳著一句這樣的話：「沒有解決不了的婆媳問題，只有不願跳出來解決的老公！」有名網友在Dcard上發文，敘述自己的親身經歷，而他就是扮演「站出來」的那位人夫。



婚後婆媳同住3個月鬧翻，當機立斷：搬家！

他首先發文表示，雖然爸媽比較傳統但婚前和老婆（當時還是女友）的相處都不錯，和老婆也有共識在小孩上幼稚園前都住在婆家。然而婚後不到3個月，媽媽和老婆間就有許多生活上的磨擦，而老婆因為怕他擔心一直不說，只是偶爾會有小抱怨，媽媽則會向他碎念，老婆下班都不做家事。

眼看兩人越鬧越掰，原PO也當機立斷決定「搬家」，他心想既然生活習慣不同，他和太太現階段也沒有想生小孩的打算。當周就去看房子，原先要買車也先不買，兩人湊一湊就付了房子的頭期款。

而當媽媽得知他要搬出去後相當不滿，他則淡淡地和媽媽說：「我是你兒子，她是她爸媽的寶貝女兒，沒道理結婚後就要去改變自己的生活習慣，我搬出去之後，不管再忙，一定也每周回去吃飯。」

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搬出去後婆媳關係大改善，原PO：老公真的不要裝死！

自從搬家後，婆媳關係大大改善，恢復到原先婚前的狀態，也因為這樣的反差，讓原PO表示原來所謂的婆媳關係，其實真的不難改善。不明白為甚麼許多老公都要裝死，認為「老婆忍一下就沒事了」，他認為既然都結婚了，老婆的感受一定要放在第一順位，試想：剛交往的時候，男人會捨得讓女朋友受委屈嗎？那憑甚麼結婚後就要讓老婆無條件忍耐？即使沒錢，租房子也會搬出去，這都不是理由！

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網友誇讚：超坦神隊友，婆媳要和睦，老公真的佔關鍵

而這樣霸氣的宣言，當然也讓許多網友紛紛留言讚爆，表示這真的是神隊友，如果多點男生跟原PO一樣，應該很多婆媳問題都不會發生了。更有人歸納出，在板上看了許多婆媳問題，其實很根本都因為男生無能、懶惰、媽寶脫不了關係。

一邊是生你養你的媽媽，一邊是老婆人生伴侶，的確會有人希望可以做到兩邊都好，但往往不太可能，上述的故事，原PO的媽媽也有所反彈，但原PO立場堅定外，也向媽媽保證會回家吃飯，另外也說出希望家人也為老婆着想等話語，這樣的溝通方式，既不會讓媽媽覺得老公被搶走，也可以讓老婆感受到老公為她著想的心，真的太有智慧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婆媳住3個月就鬧翻，人夫一招解決網讚爆：沒有惡婆婆 只有無能的老公！】