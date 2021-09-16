婆媳關係｜同住奶奶為掛內衣褲而起衡突　靠一招令雙方關係破冰

香港居住環境細小，很多時三代同堂、共處一室。社交平台有人設立群組，大數同住奶奶有多「難頂」，每天衝突不斷。由生活習慣到教養小朋友，大小事情都火花四濺，有些新抱有能力搬走之後，更揚言以後不相往來。難道婆媳糾紛註定沒有和解之日嗎？



「初歸新抱，落地孩兒」，或者是很多奶奶對新抱的態度，但往往令同住新抱受不了。部分可能是因為生活習慣截然不同，而令對方覺得生活被打擾；也有些是因為育兒想法不一致，而引致衝突不斷。「婆媳糾紛」這個千古難題，難道只有不再見面才能徹底解決嗎？

奶奶和新抱往往都像水火不容。(photo-ac)

香港家庭福利會註冊社工鄧瑨瑜（Iris）坦言，香港地少人多，很多家庭都要三代同堂，而這2年的疫情令人多了時間留在家中，反而激發了婆媳衝突。而因為大多數新抱都是嫁入丈夫的原生家庭，難免有「勢孤力弱」的感覺。

糾紛來自「內衣褲」?

鄧瑨瑜亦曾見過林林總總、各式其式的婆媳糾紛。「例如有個家庭，原來奶奶唔鍾意新抱嘅內衣褲掛得高過佢。」又或者，奶奶習慣早起床，在5時多就開洗衣機洗衫和用吸塵機清潔，新抱認為「嘈住我瞓覺」，奶奶則覺得新抱「瞓到黃朝百晏」。

很多人都認為，婆媳有衝突時，「中間人」丈夫就應該出來協調一下，但萬一男士口拙，奶奶或者會覺得「你為咗老婆嚟話我？」結果關係更難修補。

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如何才能三代共處呢? (photo-ac)

用一招改善關係

「奶奶都係女人嚟，女人都喜歡俾人關心、俾人錫！」鄧瑨瑜說。想要婆媳關係破冰，她建議一招：「多關心」。

丈夫可以單獨地多關心媽媽，不要讓她覺得兒子有了老婆，心中就沒了媽媽。「有丈夫試過每星期單獨約媽媽飲茶，唔帶老婆小朋友，淨係陪媽媽。佢發現媽媽對新抱嘅挑剔少咗，囉唆少咗，寬容咗，覺得好神奇。」Iris分享說。

家福會有提供一些課堂讓祖孫三代互相了解，增進情感。有奶奶原本和同住新抱「冇乜兩句」，奶奶上堂後主動在家人的群組中提出為新抱慶祝生日，說了一句：「新抱係嚟錫嘅，一齊食好啲！」隨後，她發現新抱對她的態度也變得溫和，有次新抱帶小朋友親手做蛋糕，特意拿回來和她分享，令她甜入心。

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有小朋友隨時嘈得仲勁。(photo-ac)

長輩勿介入「教仔」

很多時，孫仔孫女更是婆媳糾紛的「催化劑」，奶奶和新抱為了教養小朋友而爭執。鄧瑨瑜則建議，如果新抱想奶奶幫忙照顧小朋友的話，最好互相溝通好教養的方式。「有爺爺講明湊孫淨係令個孫開心，唔會負責教，咁丈夫同新抱商量過之後就冇畀爺爺湊。」預先討論好大家的教養方式和底線，便可避免大部分的衝突。

「而我成日提醒爺爺嫲嫲，所謂『教仔』，仔係爸爸媽媽教嘅，即使認為教育方式唔好，盡量唔好喺小朋友面前講，少一點插手會更好。」她說。

她明白很多新抱都認為，以後都不見奶奶是最好的做法，但Iris則認為有機會剝削小朋友得到長輩的愛，而且也會令小朋友對家人之間的關係感到疑惑。「唔見係咪就等於解決呢？一年大時大節都要見面，係咪又避到呢？」如果奶奶和新抱都能各退一步，關係又能否改變呢？