婚姻｜結婚令愛情死去？丈夫婚後性格大變　每句說都晦氣、在責罵

婚姻到底是不是愛情的墳墓？這個答案在每一對夫妻心中，都有不同的答案。有人說唯一不變的就是「改變」，當兩個人因相愛而在到一起，隨着相處時間越久，也會開始思考是否要邁向人生的下一個篇章，愛情最終能否經得起「婚姻」的考驗，全靠兩人的努力。



台灣有位人妻在網上討論區Dcard以「討厭跟老公說話」為標題發文，她發現自己的老公，婚後好像變了一個人，她傷心表示，每次遇到甚麼事都想趕快跟他分享，婚前無話不談，每個話題都可以延伸好久好久；婚後和老公講話，卻得不到像婚前一樣的反饋，這樣的落差令她非常傷心。

也因為這樣，她越來越不喜歡跟老公說話，導致因為少了溝通，關係變得不太好，她也舉例4個情境，讓大家看看是怎樣的落差。

點圖看婚前婚後大不同的4個情景！

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1.覺得這間餐廳東西很好吃

婚前：那下次我們再來吃好不好？

婚後：廢話，這我選的啊，懷疑我嗎！



2.覺得這間餐廳東西不好吃

婚前：我們下次吃看看另外一家好嗎？

婚後：（髒話），話都你再說，下次你自己選。



3.工作上遇到不順心的事

婚前：乖乖，別要生氣，我帶你出去走走。

婚後：這麼簡單的事還要我教？被人家欺負你活該啊！



4.工作上遇到開心的事

婚前：（雖然聽不懂，但是會跟我一起笑）

婚後：你們公司這麼低能有甚麼好笑的。



日常談話中的每個反應，與婚前真的差好大⋯⋯

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上述的例子，出現在日常談話中的每個反應，都讓原PO完全不想再跟老公說話，甚至覺得以前那個無話不談的他，變成另外一個人了。她認為現在老公每次開口，都會打擊她的自尊心，也不會在乎她的感受。她坦言：「這種人怎麽能長期相處⋯⋯為甚麼在婚後才發現他是另一種人，好難過」。

網友表心疼，建議找個時間溝通處理

不少網友認為這樣的狀況看了都讓人心疼，紛紛認為老公把原PO當笨蛋，但已經結婚，好像也沒有辦法改變甚麼。也有過來人表示，自己也遇到一樣的狀況，老公也是婚前個性非常溫和的人，但是婚後會突然狂爆粗口，她建議原PO：「婚後不能再像小女生一樣賭氣，而是甚麼都要馬上說出來改善。因為很多事情如果不馬上溝通，時間一久就會冒出更多問題，如果心裏還不想放棄這段婚姻，就快點找個時間和老公溝通吧」。

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