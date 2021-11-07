婚姻｜保持距離愛情才能保鮮　除新垣結衣　這些名人也愛「分居」

提到分居，有人覺得是通往離婚的必經之路，但現在有不少人都用它來守護愛情。



日本國民女神新垣結衣宣佈婚訊5個多月，在這最甜蜜的時候，卻被發現她和丈夫星野源處於分居狀態。

他們住在東京港區廣尾的同一個社區中，但平時忙完就回到自己的公寓住，只有兩個人都有空的時候，才會住在一起。

有的粉絲就無法理解：結婚了為甚麼還要分居？

甚至猜測兩人可能發生婚變。

結婚不同居的生活，這簡直就是我心目中最理想的婚姻形式啊。

想見面就去對方家裏，想獨處就在自己的空間待着，最重要的是再也不用擔心自己因為另一半打呼、磨牙而睡不着了。

生活質量提高，感情說不定也會更好。

「分居婚」的生活方式，也正在被年輕人所接受。擁有相對的獨立空間，也正在成為親密關係的一支催化劑。

最近的熱門劇集《婚姻生活》裏有一句台詞，「你不能要求永恆的親密，這樣容易心生厭倦。」

分居婚姻，正在成為當今年輕人抵禦厭倦的方式。

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結婚後分開住，是兩個人的共同選擇

今年5月19日新垣結衣宣佈結婚，無數人直呼失去了老婆。

日本不止一家企業的老闆向企業發出「休假通知」，允許結衣的粉絲因過度傷心而回家療傷。

當時的婚訊有多轟動，現在大家就有多關注兩個人的關係走向。

6月底，《龍櫻2》最後一集開播。結衣客串出鏡，形象豐滿，甚至有微微發胖的趨勢，因此許多人懷疑她已經懷孕。

如今半年沒到，眼尖的粉絲在一支廣告片裏又發現了新端倪：結衣怎麼突然瘦了？臉變長了，下巴也變尖了？

接着立馬展開了聯想：婚後她是不是受委屈了？連住都沒有和星野源住在一起，兩個人關係肯定不會好。

可惜，從目前來看，這些都是粉絲們的過度解讀。

兩人關係仍然完好，做出這個選擇的理由也在情理之中。

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5月新垣結衣發完結婚通告後，立馬投入到2022年NHK大河劇《鎌倉傳十三王》的拍攝工作中。

這也許是她的最後一部影視作品。她與星野源官宣時表示，自己將不再與事務所續約。未來，結衣很可能就退居幕後了。

所以她對待這份工作尤為認真，加上出演的主角涉及場地繁多、台詞複雜，常常在片場拍到半夜。

工作結束後，結衣一般都會回到自己家住，最近還養起了觀葉植物來放鬆自己。

有人會問，這時候不應該和丈夫一起嗎？

但結衣沒有這麼做，只有當自己沒有工作、星野也正好休假的時候，兩人才會去一方家裏過夜。

對此星野源不僅沒有半點怨言，還覺得很幸福。這和星野的狀態有很大關係。

如今星野源依然作為歌手在一線活躍着，平時也很忙。

在他看來，兩個人不必天天黏在一起，空閒時坐下來吃頓飯、聊聊一天的見聞，就覺得很開心了。

當然如果遇到了麻煩事，他們還是會共同面對。即使已經超過凌晨1點，他們仍然會泡上一壺茶，認真聽聽對方的想法。

星野源作客綜藝節目《到處都是奧黛麗》時說：「結衣是我想要共度一生的人，所以兩個人之間永遠都有聊不完的話題。」

相對獨立的個人時間與空間，給了他們各自成長的機會，等再次見面時，也產生了更多新鮮感。

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保持一點點距離，是婚姻的潤滑劑

新垣結衣和星野源的婚姻狀態，在西方被稱作living apart together couple（簡稱LAT couple）。

LAT couple主要指兩種伴侶，一是想要住在一起，但還沒辦法實現的；另一種是由於各種理由自願分開居住的。

從上世紀30年代法國哲學家眷侶沙特和西蒙波娃，到當今導演添布頓和女演員海倫娜，許多人都過着這樣的生活。

喜歡保持相對獨立的夫婦，會選擇住在各自的公寓裏。比如導演活地阿倫和美雅花露，他們都住紐約中央公園，但每天回家打開的卻是兩扇不同的大門。

女演員桂莉芙柏德露和丈夫畢費卓亦如此。兩人每周保持「半分居」狀態，7天裏面3天各回各家、4天同居。

桂莉芙與現任丈夫Brad Falchuk每周都保持「半分居」式的生活。

也有人覺得結了婚還要兩頭跑有點不方便，便在家裏面分牀睡。

台灣的綜藝教父王偉忠，就選擇了這樣的生活方式。

兒女長大搬出去後，他和妻子兩人把300平米的大房子改造了一番。

原本女兒睡的卧室改成了另一間主卧，當中增加了一扇移門。門拉起來，夫妻兩人立馬擁有了相對獨立的小空間，連洗手間也有各自的一間。

有朋友說，你們這過的更像室友啊。

王偉忠卻並不在意。他知道自己睡覺打呼嚕，可能會影響妻子休息。現在兩個人年紀大了，不如在住房上稍加改動，讓兩個人都睡得舒服些。

《脱口秀大會》的主持人李艾也坦言，自己結婚4年，分牀4年。

丈夫是她的經紀人，平時在工作中兩人就已經宛如連體嬰兒，如果還住在一個房間裏，那幾乎一年365天、每天24小時都沒有個人空間了。

分牀給了他們一口喘氣的機會。

現在在家裏，兩人在各自房間的時候偶爾還會在手機上聊天、互發可愛的表情包。吵架了也有可以獨處冷靜的地方，甚至產生了一種重回戀愛時期才常有的激情。

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現代年輕人的婚姻形式，沒有做不到的，只有你想不到的

前陣子被熱議的兩頭婚，其實就是結婚不同居的一種形式。

費孝通在《江村經濟》中就提到過「兩頭掛花幡」，結婚的時候男方不必贈送彩禮，女方不必籌備嫁妝。兩人婚後可以住自己的房子，想見面了也可以去對方家住。

我身邊也有朋友希望有自己的空間，但覺得結了婚不住一起不方便，所以他們更傾向住在同一屋檐下，分房間睡。

處在蜜月期時，大部分人都恨不得24小時粘在一起。但相處久了，總有那麼幾天想要透透氣。

正如叔本華說的，人就像刺蝟，在親密關係中需要相互取暖，而距離太近又可能刺傷對方。

這時候如果擁有一個屬於自己的卧室，便滿足了獨處的快樂。

日劇《晝顏》被冠以「婚姻的反省之作」，播出後曾掀起廣泛的社會討論度。

讓我印象最深刻的是利佳子說的一句話，「結婚，是用失去熱情來換取安穩。」

但現在看來，同時擁有熱情與安穩也不是沒可能。

當今社會的人們每天已經夠忙的，擁有獨立空間，彷彿給了自己一次逃離的機會。這種逃離並非採菊東籬下，可能只是允許自己癱坐在牀上，或者不必去考慮收拾牀鋪的10分鐘。

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