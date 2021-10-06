婚姻｜偽單親的10大特徵　獲尊重的單親比需將就的雙親生活更幸福

女生在婚姻裡，最怕遇到「偽單親」。老公不幫忙就算了還時不時扯後腿，讓女生經營一個家經營的好累……知名律師呂秋遠也整理了自己過去的經驗，分析如果你的另一半有這10大特徵或想法，就可以考慮離婚了：「幸福的單親，比痛苦的雙親好多了！」



如果真的想離婚，也不是先講先贏，有時候越急著離婚的那一方有可能失去的更多。如果真的考慮離婚，得好好思考以下條件......（點擊放大閱讀）▼▼▼

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1.認為老婆在家裡每天都沒事幹

2.認為一個月３千元可以養活全家人

3.一年之內，買菜、煮飯、洗碗的次數各少於150次

4.一年之內，很少自己洗過、晾過、摺過衣服

5.不進廚房、不清廁所、不掃客廳

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6.回家最常做的事就是滑手機跟玩線上遊戲

7.假日就是睡覺、睡覺還是睡覺

8.家裡的事情讓老婆講三次，還是忘記

9.顧小孩是女人的事，男人不用管

10.小孩感冒、成績不好、哭鬧，第一時間就是叫老婆處理

如果老公有以上十點特徵，媽媽們是真的可以好好想想：「在這段婚姻裡你要的是什麼？」要愛情沒愛情、要尊重沒尊重，談錢只會讓自己更委屈。所以如果真的覺得自己跟孩子一起相依為命、不用照顧其他人還比較好的話，不如跟老公好好談談離婚條件，離開這段有毒的關係吧！

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不過離婚也不是先提先贏，而是還要估量自己手上的資源跟籌碼，有時候急著離婚的那一方，反而失去的最多。例如對方要小孩監護權、否則不離；或是好萊塢最常見的財產分配，不拿到錢就不離。

如果能好聚好散當然是最好，但如果非要走到民事訴訟這一步，女生們也要記得及早部署，蒐集證據，例如錄音、錄影，問老公為什麼沈迷手遊、替喝空的滿地酒瓶拍照、賭博簽單等等不適任的證據，才能獲得最好的婚後生活保障。呂律師：「如果擔心離婚後有財產的議題，那就先做好財務規劃，以免讓原配有機可趁，被背叛、離了婚，還要付一大比分手費；或是在意小孩的監護權，對方卻在訴訟時答應離婚、不答應親權由女方行使。」

眼睜睜看著婚姻逐漸走向滅亡，誰的心裡都不會好過。但呂律師在經過成千件經手的離婚案件中，也深知一個道理：「幸福不是追求就能取得，更多時候是要放下，才能擁有。」而這次出版的《幸福了，然後呢》除了讓人看見更多的悲歡離合，也能給正預備離婚的男女多一點預示，如果離婚要注意什麼、怎麼談條件才能皆大歡喜。

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