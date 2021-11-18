吸塵機械人最貴逾萬元　吸淨表現大不同　最佳型號竟只售呢個價錢

吸塵機械人是媽媽打掃的好幫手，惟市面款式林林總總，該如何明智地選擇？消委會曾就各品牌的吸塵機械人表現進行評分，究竟哪款最高性價比？



萬元貨色最可取？

移動靈活，又可節省打掃時間的吸塵機械人深受媽媽歡迎。消委會今年曾測試20款吸塵機械人，記錄及比較各樣本的偵測及行走智慧，例如行走路線的覆蓋是否全面，以及比較它們的寧靜度、省電程度等。部分樣本附設水箱及抹布，可在拖地時控制滴水速度，售價介乎$598至$11,999。

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結果顯示，一共有10個型號同獲最佳的總評3星，其中最便宜的是TSK DC501，價格為$1380，寧靜表現最為出色，獲評4星半，吸淨、行走及省電表現平平，僅獲2星半。而同獲總評3星的樣本中，價格最高的為iRobot Roomba s9+，售價為$11,999，行走表現獲4星半，吸淨表現獲3星。

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邊部可清潔死角位？

消委會同時分別在瓷磚及短毛地毯上進行測試，以及比較樣本吸淨牆邊和角落的表現。在整體吸淨表現方面，20個樣本中，有兩款均獲最高的總評3星半，分別是Ecovacs Deebot OzmoT8 AIVI和小米Roborock S5 Max。

前者售價為$4,888，瓷磚吸淨表現最出色，獲評5星，唯其吸淨牆邊和角落的表現略為遜色，僅獲1星；後者售價為$3,288，牆邊和角落的吸淨表現出色，獲評5星，瓷磚及地毯的吸淨表現亦不俗，分別獲4.5及2.5星。若綜合整體表現，小米Roborock可算是高性價比之選。

宜選較輕型號

消委會表示，如果家中是木地板，自動吸塵機械人的清潔表現大多未如理想。因為木地板較多罅隙，容易積塵，惟吸塵機械人無法如傳統吸塵機般，能把吸嘴對準罅隙，因此只能吸入小部分藏在罅隙中的塵埃。

此外，自動吸塵機械人貼近地面行走，滾刷較容易被雜物卡住，影響表現。用家可選擇重量較輕的型號，以便提起底盤清潔。惟因體積所限，塵格的容量亦不會太大，因此如果家居面積較大，可能需要更換數次塵格，才能徹底吸淨全屋。

消委會又提醒，為確保吸塵機械人有更佳表現，使用前，宜先清理地面雜物，把地氈邊緣的流蘇收好，以及確保返回充電座的路途順暢無阻。

資料來源：消委會