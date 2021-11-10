萬寧屈臣氏11.10推雙11優惠　指定奶粉尿片及日用品89折更送贈品

臨近雙11，不少商店都爭相推出優惠。萬寧和屈臣氏今日（11月10日）就搶先推出雙11優惠，在網店及實體店購物享有89折（11%off）折扣優惠，減價貨品更包括奶粉、尿片等BB用品更有額外優惠，媽媽們必搶！



萬寧 11.11 BB慶典

萬寧今日（11月10日）就搶先推出雙11優惠，Yuu會員在網店和實體店購物可享有89折（11%off）折扣優惠，另外亦有買1送1、買2送1、買3送1、第二件半價等的限定專區。場內最受媽媽歡迎必定是「11.11 BB慶典」，部分尿片、學習褲買1送1，買指定數量奶粉亦有贈品送， 媽媽必搶！按圖即睇萬寧必買商品：

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屈臣氏 11.11 瘋狂購

屈臣氏今日（11月10日）亦推出11.11 瘋狂購優惠，易賞錢會員於屈臣氏網店買滿 $50 可享89折。購買嬰兒用品，包括嬰兒奶粉(初生嬰兒奶粉除外)、尿片、學習褲等滿指定金額可以額外獲贈禮品，按圖即睇屈臣氏網店必買商品：

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