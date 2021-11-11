雙11優惠｜IKEA 限時減價　兒童高腳椅連餐盤$179、床褥 $190

今天就是雙11（11月11日）的節日，IKEA 推出雙11網購優惠，過千款精選產品有85折優惠，單一訂單滿$3,500可以免費送貨，當中包括兒童用品及廚具等等，今天更是優惠期最後一天，媽媽又怎能錯過！



今次有不少廚具都有減價，媽媽一定要買IKEA 的碗碟，質素高價錢亦不算貴。按圖即睇精選減價廚具：

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IKEA的兒童用品一向很受媽媽們歡迎，不少兒童用品包括高腳椅、玩具、餐具等等都很值得購買，當中不少有雙11額外85折優惠，亦可以夾單做免費送貨。按圖即睇精選減價兒童用品：

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