大仔10歲仍不懂抹屁股、二仔患智力障礙　人母獨力1打3仍保持樂觀

日本綜藝節目《跟拍去你家》常常在人流量較大的地方通過幫接受採訪的人支付計程車或者便利店消費的費用獲得到受訪人家中進行拍攝的機會。



無業的嗜酒老人、錯過末班車的上班族、一直不紅的搞笑藝人和夜店小姐都曾被採訪過，他們背後的故事或搞笑或温情、或悲傷、或感人，總會引起深思。

《跟拍去你家》節目組在夜晚的飲酒屋遇到了兩位女士，面對鏡頭的女士爽快的接受了節目組跟拍的請求。女士和工作人員相約下午五點鐘，等孩子們做完作業後再進行採訪。

原來，這位媽媽有三個孩子，對她來說每天下午5點簡直忙得像打仗一樣。女士名叫mari桑，今年39歲，穿搭非常顯年輕，戴上口罩很像大學生。看似堅強的媽媽面對孩子患自閉症時曾經也想過放棄，但孩子的一句話使她仍然樂觀生活下去。

新冠疫情下，這家的爸爸得常工作，剩下媽媽 mari 每天都在費力照顧三個孩子：（按圖了解）

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一進門就看到了放在門兩側的滑板，原來是媽媽平時的愛好。玄關的另一側放了三個孩子的書包，原來每天做完作業後媽媽會讓他們把書包收拾好，第二天早上就不會匆匆忙忙的去上學了。mari桑的孩子三個都是男孩，分別上一年級、二年級和四年級。

mari桑住的房子是4LDK，約合港幣197萬元。客廳中間放了個帳篷，是孩子們的小小活動空間。除了滑滑板，mari桑還有做瑜伽的愛好。

除此以外，餐廳的桌子上竟然放了個地球儀，mari桑說自己很喜歡看地球儀，每次看到大大的地球就感覺自己的煩惱變小了。地球儀的旁邊放了本記賬本，上面詳細的記錄了家庭的支出，mari桑說有3個孩子的家平時真的花錢如流水。而養孩子的支出很多，時間花的更多，每天只有2個小時的時間留給自己。

孩子們不僅書包要整理好，自己的衣服也要收拾好，從小培養孩子們井井有條的習慣很重要。如果搞錯了mari桑會責備他們，每天哭着吵孩子們似乎已經成了日常。

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終於能見到這三個孩子了，這是6歲的小兒子。8歲的二兒子。兩個孩子穿着一樣的衣服在打遊戲。10歲的大兒子則在另一個房間玩。至於為什麼要分開玩，是因為大兒子不太能說話。原來大兒子患有自閉症，還是重度的認知障礙。他們會在聽到不想聽的聲音時，捂住自己的耳朵。

不僅大兒子是這樣，二兒子也患有智力障礙，現在於特殊教育學校就讀。mari桑說比起什麼都不知道能診斷出來這些結果還是好的。但是養育起來真的非常辛苦。

另一間房間算是mari桑最放鬆的房間，房間裏擺了一架鋼琴，平時mari桑在家裏替一些學生上鋼琴課。而且因為人長得漂亮在同學間被稱為校花。當時穿着也非常的時髦，別人都還在穿堆堆襪的時候，她就穿起了現在都很流行的黑色長筒襪。那時mari桑的夢想就是成為人妻和擁有自己美滿的家庭。

如今她已結婚生子，丈夫是醫院的透析醫生，新冠時期工作非常的忙一周只有2-3天回家。大部分時候都是mari桑一個人帶孩子們，有時候她會叫媽媽來幫忙。

正為孩子盛着飯，大兒子突然要上廁所，已經四年級的他還是不會自己擦屁股，還經常會把褲子弄髒。當時發現病情都已經到了三四歲的時候，別人都開口說話，自己家的孩子卻不會。帶孩子去看牙醫時，醫生說孩子是自閉症需要趕快去接受特殊教育。原來，當時那位醫生的女兒就也患有自閉症，深知其中的痛苦才把話說的很直接。但是比起震驚，當時mari桑的心裏多了些安心感，終於知道了自己孩子是怎麼回事。

在這麼些年治療的過程中也曾產生過和孩子們同歸於盡的想法，但始終沒有辦法放棄他們。所以這大概就是mari桑喜歡看地球儀的理由吧，她說：「我的煩惱和地球比起來只是米粒般渺小 ，必須用開朗的心情逼自己前進」。

不管平時對孩子們怎樣苛刻，孩子們都不會說討厭媽媽。女子本弱，為母則剛。我們也衷心祝願孩子們早日康復，一家人的生活越來越好。

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