自閉症兒子撞頭自殘　訓練半年懂眼神接觸　媽媽：只要係機會就試

照顧特殊教育需要（SEN）的孩子，媽媽所花的心力不足為外人道。劉太的兒子安安於2歲時仍未懂說話，時常哭喊，更不時傷害自己。途人看來行為怪異，更曾向她惡言相向，「畀人一種感覺，我唔識點做人阿媽。」

一連串的訓練，令安安的待人接物與情緒管理能力得以改善。隨著孩子成長，媽媽亦同樣漸變強大。「而家遇到其他同路媽媽，我都會鼓勵佢，交流資訊。多啲陪伴，小朋友就會慢慢進步。」

攝影：鄭子峰



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確診後鬆一口氣

這天2歲半的安安與媽媽一同出席貝智基金《陪著你跑》活動，與其他孩子打成一片。劉太憶述，直至2歲時，兒子仍未懂呼喊「爸爸媽媽」，只能說「BB話」，更會做出自殘行為，例如以頭撞地，直至感到痛楚。他同時興趣單一，只喜歡玩具車，不願意與其他孩子社交。

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經健康院轉介，劉太帶孩子進行測試，終正式確診自閉症。「未睇結果前，覺得好驚、迷茫、心好痛，確診後反而較放鬆，因為跟住落嚟要做嘅就係幫佢搵訓練，畀咗個方向我。」

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抓緊訓練機會

劉太隨即向不同機構查詢訓練內容、收費，積極參與不同試堂。「搵訓練都要考慮返經濟能力，我較少報密集班，大多選擇機構定期舉辦，由幼兒導師、治療師主理嘅活動。可能係少少幫助，但對我嚟講，只要係機會就去試。」

課程的內容包括小手肌、大肌肉、專注力和言語訓練，教導孩子描述心情，擴闊興趣。訓練大多以親子班形式進行，劉太會陪同兒子一同上課，家長可觀察老師與孩子的溝通技巧，從中學習。

經過近半年的訓練，劉太坦言，已見兒子很大的進步。「轉變好大，可以同人眼神接觸，會想同人玩，發脾氣嘅情況都少咗，學識點樣表達自己，情緒穩定好多，對陌生環境冇咁抗拒，亦接受同媽咪短暫分離。一開始湊佢覺得好煩躁，郁啲就喊，慢慢我嘅耐性都多咗，知道唔可以夾硬嚟。」

鼓勵同路人

劉太坦言，在孩子的幼兒階段，曾因外界的眼光感到不快。她憶述，兒子曾在商場突然哭喊超過十分鐘，更因此而受到途人指責。「有婆婆話『乜你啲小朋友咁㗎？』，畀人一種感覺，我唔識點做人阿媽，心裡都有少少尷尬。但慢慢開始接受，你點樣睇我唔緊要，理唔到咁多眼光，因為人哋唔明。」

她認為，只有同路人才可互相明瞭。「而家遇到其他媽媽，我都會鼓勵佢，互相交流資訊，最終我哋都係幫助小朋友，邊個都唔想放棄成長嘅黃金期。」劉太又寄語其他SEN家長，起初可能感到傷心無力，但當遇到一群同路人，便可互相分擔，一起同行。「畀小朋友多啲訓練，家長多啲陪伴，小朋友就會慢慢進步。」

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