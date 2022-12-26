湊女160天　這位奶爸悟出11個爆笑現實　一原因手機盡是便便相片

時至今日，照顧小孩已經不分爸爸或媽媽，一起肩負起照顧小孩的責任，絕對是父母共同的責任。



肩負起照顧小孩這件事，真的不容易啊！

一位爸爸就在Twitter上，分享照顧女兒小Mihla 160天後，累積下來的11個真心話！每一個父母看了都心有戚戚焉啊，尤其底下留言更是激起一片「寵女奶爸」的熱烈回應，太幽默也太真實，一起來看看！

快給你的豬隊友看，讓他知道到人家做奶爸也做得很開心吧！（按圖了解）

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第1句：照顧小孩，最關心的就是「便便」

這位爸爸毫不掩飾就說，基本上照顧孩子，跟「屎」密不可分。從「便便」是甚麼顏色？上一次「便便」是甚麼時候？有便秘嗎？紙巾夠擦接下來十次的便便嗎？是不是要照張大便的相片，下次拿給醫生看。

現在打開手機圖庫，裏面全是大便。

第2句：不要幫兒童買昂貴的衣服

有些衣服穿一次就再也穿不下了，因為小孩也長太快了，太不划算了，下次別再買昂貴的衣服了。

第3句：小孩是操縱人心的小惡魔

照顧小孩你會價值觀混亂，怎麼說呢！？你不是快要抓狂，你只是缺乏別人給你一個微笑。照顧寶寶的時候，無論你覺得自己是不是快被他們搞瘋，但只要他們對你一笑，你就融化了。

這些操縱人心的小惡魔們。

第4句：也要為自己準備一件備用衣服

我們會幫寶寶準備第二件備用衣服，因為真的很重要，但是你也應該為自己準備備用衣服啊，因為他們會毫無預警地吐在你身上，然後最可惡的是，對你投以一個微笑。

第5句：當爸媽後，Google Map 上的重點都換了

再也不是去哪家夜店了，你腦子裡必須有一個24小時藥局的資料庫。其實醫院的藥局就很不錯，它們要麼營業到很晚，要麼是24 小時營業。而且不用多久，他們就會記得你名字了。

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第6句：寶寶哭鬧時，就用音樂迎戰！

準備一個歌單。我有一個歌單，每次只要我女兒生氣或不爽時，我就會用那些歌對付她，化解她的怒氣。我也在朋友的寶寶們身上做了一輪實驗，寶寶們都超愛這些歌！

第7句：育兒書籍是好幫手

最近看了很多育兒相關的書。我推薦《Baby&Child Care Handbook》這本書，它讓我保持理智。而且，它的封面還有一個黑人寶寶和一個白人寶寶，我覺得曼德拉會很開心。

第8句：結論是，父母都是被虐狂

你原本以為你只是個普通的好人，但事實上跟寶寶交手過後，你發現你根本是個被虐狂，最喜歡看你的寶寶拒絕別人，但想要你的抱抱！

第9句：你的工作，就是一個自殺防止員

不得不說，寶寶們總是會做出有死亡風險的事情。

而我們的工作就是看好他們！因為他們不是會從床邊滾下來、就是會去咬你筆電充電器的角角，或是最恐怖的是，他們會把剛從你口袋掉出來的零錢吞下去。你的工作，就是一個自殺看守員。

別失手了。

第10句：工作交辦期限上，再多加個一兩天

開始照顧小孩後，你的整個生活日程都會改變，因為計畫改不上變化。不要吝於使用任何支持和幫助。如果你有能力請一個保姆，就請吧，如果你在上班，記得在你平常設下的工作交辦期限上，再多加個一兩天；如果你的客戶和我的客戶一樣通情達理，你還可能偶爾會帶著你的小孩去參加幾場會議。

第11句：手機容量，絕對不夠你用

別再小看你的拍照能力，你的手機容量絕對裝不下你拍的那些照片。就連你那隻 128G 容量的都無法。如果你用的是Android，記得去買張記憶卡，專門用來存放小孩的照片；如果你用的是 iPhone，那就再買一隻專門用來拍小孩的 iPhone吧。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：年輕奶爸照顧女兒160天後，有感而發，這11點真心話太幽默太有感】