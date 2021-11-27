夫妻感情｜老婆為人母後失性趣　老公炮製驚喜失敗　結局終歸悕憈

編按：夫妻當上父母後，對性生活的熱情也許都被生活及育兒的事情掩蓋，但人對情慾總有期望，長久拒絕親密的身體接觸，會對婚姻造成怎樣的影響？以下節錄自《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》一書的內容，就是一個令人悕憈的愛情故事，希望這樣的狀況不會發生在大家身上吧！



若然有天你和伴侶之間再沒有任何性生活，你會怎樣做？

有愛無性的生活你又接受得到嗎？

是因為激情的消逝？還是情趣已被生活中的重重壓力扼殺得一乾二淨？

我認識的一對夫婦便有這樣的情況，他們在生活上是默契度高、人人稱羨的模範夫妻。但在性生活上卻由初相識時的「每日大戰三百回合」，婚後漸變為一個月一、兩次，再去到最後直接變成零。

而事實上，雙方早已貌合神離，在外亦有各自的精彩，只是礙於家人的壓力，只好表面上維持著這段婚姻。

「雞肋，食之無味，棄之可惜。」

當大家再也不能滿足到彼此的需求，自然會衍生出一個問題—出軌。

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Alex是我的一位客人，與太太已結婚12年，育有一子一女，稱得上是幸福美滿的家庭。兩夫婦亦收入穩定，更是「住洋樓、養番狗」，絕對屬於人生勝利組。

但事情在太太誕下第二胎後便起了變化，他的太太開始拒絕與他行房，每天也以「要湊仔」、工作太疲累作推搪。後來Alex只要稍有暗示，她都會大發脾氣，更直接說他是「精蟲上腦」、「淨係識搞嘢」。這樣的情況持續了將近三年，而他們也徹底地變成了一對無性夫妻。

最近他與太太的關係稍有緩和，而且他們的週年紀念日也即將到來，他為此花盡心思去鋪排，更預訂酒店打算和太太共度一個浪漫晚上，這正是他今次來光臨情趣用品店的目的。

「這次是為了慶祝週年紀念日，有什麼情趣用品推介嗎？」他滿臉期待的樣子。

「香薰蠟燭、浴球，都是去酒店過夜必備的！」坦白說，因為得知他們的實際狀況，所以我也只敢提出一些提升氣氛情調的「輕口」產品，若然太過火的話……只怕到最後會弄巧反拙。

「以女士們的角度來看，你覺得什麼性玩具她會喜歡？」

「我的建議……倒不如這次先『試試水溫』，你和太太已經有一段時間沒性生活，始終大家也需要點時間warm up吧！不必太過急進，或者下次有機會你們一起來吧！」

「好呀！當然好了。」他一臉雀躍地說。

「玩得開心點呀！」我有點不祥的預兆。

以女性直覺來說，我已開始為他的紀念日感到擔憂。

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當我再見他時已是兩星期後，看見他鬱鬱寡歡的樣子，我心知不妙。

然後他便開始向我訴苦。當天他們到達酒店後便一起浸浴，也共進了一個甜蜜的燭光晚餐。原本事情是發展得很順利，但就在「臨門一腳」時，他的太太仍是推開了他，並坦言沒心情再進一步。而當時他有嘗試主動攤出問題來討論，但下場……還是不歡而散。

「你覺得她是出軌了嗎？」他滿臉沮喪地問。

「她是你日夜共對的枕邊人，只有你自己才最清楚，外人很難去評論些什麼。」始終寧教人打仔，莫教人分妻。

「其實我們在日常的相處是完全沒有問題的，就是除了性這方面，我也不知道問題出在哪裡。」他長嘆一口氣說，「至於出軌的問題，按照時間點上看是絕對沒有可能的，她每天下班回家後還要煮飯、照顧兩個子女……」

「也許是因為她真的太累吧，生活壓力太大的確會令人精神緊張。」我打著圓場，別人的家事我也不好直接評論。

「大概只能如此吧，我看你還是介紹飛機杯給我比較實際了……」他苦笑著。

其實我能理解到他的痛苦，就算不清楚他太太拒絕行房的真正原因，但不肯讓步、不願溝通，再加上永無止境的等待，這真的會令人抓狂。

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雖然家家有本難念的經，但當感情上出現了裂痕便應該及時作出補救，否則，當意識到的時候，或許已經太遲……

三個月後Alex再來時，身旁多了一位女生。這位看起來二十出頭的年輕女生，自然不是那個與他有12年婚姻、為他誕下兩名子女的太太。

在觀察的過程當中，Alex與女伴之間舉止親暱，期間見他們有說有笑、言談甚歡，不知情的人還以為他們是蜜運中的情侶。最後他們買了一堆震動棒、遙控震蛋、催情按摩油，我趁他一個人到櫃檯付款時，悄悄地做口形問他：「這位是誰？」

他警惕地看一看在門外等候的年輕女生，小聲對我說：「一個月前在交友App認識的！」

「喔，明白。」大家也心照不宣。

有時我會想，出軌行為固然是可恨，但若對方一直不願意作出讓步或任何溝通，難道這種冷暴力行為又不可恥嗎？

若最後自己親手將枕邊人「逼走」，又可以怪誰呢？局外人當然可以選擇站在道德高地上指指點點、說三道四，若然同樣事情發生在自己的身上，還是否可以堅守如此「聖潔」的道德標準？

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《90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞》（紅出版集團授權使用）

書名：90後女生：我在情趣用品店工作的所見所聞

作者：二鍋頭

一位不甘平凡的90後女生。早幾年因創業失敗而被「一鋪清袋」。在沒什麼可再輸的情況下，決定追隨內心去做自己真正感興趣的工作，於是決心入行成人用品行業，同時記錄著自己的工作點滴以及心路歷程。



【本文獲「紅出版集團」授權轉載。】