老公或老婆性冷淡是出軌跡象？性治療師：唔贊成Check電話

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-03-19 09:52

婚姻關係需要雙方用心經營，每當夫妻感情亮起紅燈，第三者的出現是其中一個普遍原因。在性事上，伴侶忽然冷淡，或是「hea」交功課，又是否出軌的跡象？資深性治療師何慕詩表示，不能單憑性生活上的轉變，便認定對方不忠，並提醒大家，當心存懷疑，切忌監視伴侶。

按圖即睇伴侶出軌的性生活變化

1.曾否遇過個案，是夫妻一方發現伴侶對性事冷淡，而開始懷疑對方出軌？

十多年來，的確遇過不少夫妻發覺伴侶對自己「冇乜興趣」，或者當自己表達了性需要，對方只是「hea」交功課。然而，很少單單因為這點，便懷疑對方有外遇，通常是伴隨一段時間的問題，例如關係由濃轉淡、拗撬愈來愈多，隨之開始質疑自己，「自己係咪已經冇魅力？」或者對方是否不愛自己。當再嚴重一點，便開始不信任對方，懷疑對方出軌。生活上的各種不如意，加上身邊人引導他們朝這個方向想，疑心便會愈來愈重。

按圖即睇當發現伴侶有異樣，可以怎辦？

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2.通常一方出軌，在性生活方面會有什麼改變？

不少曾經歷伴侶出軌的人，回想起事情始末，也會有類似的感受。他們反映，雙方在做愛過程中，感覺改變了。「感覺」看似虛無飄渺，而事實上，兩個人在做愛時會產生微妙化學作用，引發獨特的「感覺」，除了指投入程度，還有性事上的習慣。

一對夫婦在性方面，通常會知道大家的喜好，來來去去都是「做返類似嘅嘢」，並已經習慣。在出軌個案裡，一方會發現伴侶可能多了「新意思」，且十分純熟。其實因為當對方有另一位伴侶，他們在床上的相處、喜好必定與原先伴侶不同。在與新伴侶的互相影響下，會吸取了表達愛意或性慾的新方式，令與另一半做愛時，產生不同的「感覺」。

3.當發現伴侶有異樣，可以怎辦？

需要強調的是，一個人的「感覺」，是會被自己的想法和執著而影響，令人相信那感覺是真實的。因此切記不能單單因為這些感受，便認定對方出軌。

我亦不贊成大家去check伴侶手機、電郵，或者偷偷在對方電話安裝跟蹤系統。因為只會令你愈來愈沉迷，想知得更多。若然你找不到任何蛛絲馬跡，你只會相信是自己還未找到，是對方幸運。如果找到的話，你會希望再找多點，這只會是個無底深潭，愈踩愈深。當你有天不想繼續下去，會很難抽身，因為已經對這種監視行為上癮。

無論是夫妻抑或情侶關係，若大家已在一起一段時間，當真的有懷疑，反而要大大方方，把疑慮攤出來講。當然不是如審犯似的，而是向伴侶表達最近的不安，且看對方如何回應。

同時，也要自己反思，究竟這個人是否值得信任？如果你一直信任對方，那是什麼原因，令你不再相信對方？是有真憑實據、「靠估靠感覺」，還是聽身邊人說得多，個心「形住形住」，似是而非呢？自己一定要「跳返出嚟」看清楚，從旁觀者角度，客觀分析整件事。如雙方未能解決，宜向專業人士求助。

4.如果覺得伴侶沒有吸引力，可以怎辦？

無可否認，即使俊男美女，也會慢慢衰老，一個人不能永遠吸引。每個人也有責任去將自己keep得光光鮮鮮，我們也要反省，當對方改變的同時，自己其實也會改變。如果你們的關係維持得好，依舊恩愛，基本上很少純粹因為外表上的吸引力減低，而衍生很大問題。

若果是極端個案，例如伴侶完全放棄保養，令自己蓬頭垢面，便另作別論。若是病態的暴肥，我們要了解背後原因，可能是因為情緒上的困擾，或者身體出現毛病。無論是生理或是心理原因，這段時間更需要另一半的耐性。不妨多花時間了解，配合醫生、輔導員的指示，陪伴對方度過難關。

如果與心理或生理狀況無關，純粹在性方面覺得對方愈來愈不吸引，床事上表現得不好，或者愈來愈「老奉」，那麼兩夫妻也應開心見誠傾談，檢討如何令事情變得更好。另一方面，也要思考，會否是因為你對另一半的愛有所改變，令感覺有所不同？如果是的話，那問題便出在你自己身上。

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