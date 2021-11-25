譚詠麟兒子牛津大學畢業任職遊戲開發　龔慈恩陳伶俐仔女都係學霸

不少星二代不但遺傳到父母的美貌，內涵亦具真材實料。樂壇「校長」譚詠麟獨子譚曉風就是牛津大學Engineering Science（工程科學）碩士畢業生，在GCSE考獲12科A*的優異成績，而且精通多種樂器，又是校內划艇隊成員，現時為Amazon的工程師。而型男藝員馬德鐘的兒子馬在驤、龔慈恩女兒林愷鈴、陳伶俐大仔林肯等都是精英學霸，可謂「睇得又讀得」！



譚詠麟兒子譚曉風

現年71歲的譚詠麟與紅粉知己Wendy育有獨子譚曉風。譚曉風「能文能武」，於GCSE考獲12科A*佳績，又於牛津大學碩士畢業，同時是牛津大學的划艇隊成員。有傳譚曉風懂得彈吉他、鋼琴和打鼓，又識打籃球和網球。譚曉風一畢業已被不同公司「搶人」，甫畢業就在遊戲公司任職，之後轉職4間公司，現在於Amazon任職工程師，年薪過百萬港幣，前途無可限量。

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馬德鐘兒子馬在驤

馬德鐘早前在TVB劇集《我家無難事》與兒子馬在驤同劇演出，馬在驤出演爸爸馬德鐘的年輕版。現年23歲的馬在驤學業亦相當優秀，於澳洲攻讀機械工程課程。而他中學則就讀香港法國國際學校，精通中文、英文和法文，又曾代表學校到澳洲出戰游泳比賽。

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🔼🔼🔼唔少星二代都係未來之星，無負父母悉心栽培：郭可盈學霸女兒升中做班長 森美陳奕迅馬德鐘仔女各有長處🔼🔼🔼

龔慈恩女兒林愷鈴

有「最美星二代」之稱的龔慈恩女兒林愷鈴，近來工作一單接一單，又出演「鏡仔」呂爵安（Edan）歌曲《My apple pie》ＭV女主角。但其實她仍然在學，正在香港大學修讀建築系，而中學則在名校聖保羅男女中學畢業，IB考獲41分優秀成績。媽媽龔慈恩在今年9月、女兒開學時在IG上發表感慨：「又開學啦！從幼兒園開始到今年大學最後一年了，你每年都是同樣帶著期待興奮嘅心情上學去，喜歡你積極學習嘅衝勁，預祝你能適當美妙地掌控時間駕馭學習與工作，好好管理享受新學年。加油！」

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陳伶俐兒子林肯

陳伶俐與前夫林敏驄所生的大兒子林肯（Lincoln），IQ高達130，22歲的他畢業於聖保羅男女中學，DSE全部科目均考5*以上，現時於香港大學修讀被視為「神科」的IBGM(International Business and Global Management，工商管理學學士(國際商業及環球管理)，學業成就出眾。而林肯亦是「唱得之人」，與朋友夾band擔當主音，又擁有鋼琴演奏級的資歷，多才多藝。