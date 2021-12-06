聖誕好去處｜聖誕小藤圈小樹燈音樂盒　閃亮聖誕裝飾4大工作坊

聖誕節到了，還未想到與小朋友如何開心度過普天同慶的節日？家長不妨參考以下的工作坊，既可以感受聖誕節的歡樂氣氛之外，亦可以和小朋友一起動手製作小飾物，促進親子關係。另外，由即日起報讀指定課程，並輸入推廣碼，即可享折上折優惠，最多可減$200。



想為小朋友或摯愛送上聖誕小驚喜，當然可以選擇自己DIY一份小禮物。（圖片來源：Pixabay）

芬蘭聖誕老人村小夜燈 自製閃亮小禮物

有說聖誕老人來自北歐芬蘭，每逢聖誕節都會乘坐鹿車，在世界各地的城市中略過，給過去一年表現乖巧的小朋友送上小禮物。雖然從沒收過來自芬蘭聖誕老人的禮物，但要感受聖誕氣氛還有很多方法。例如參加工作坊，製作聖誕小夜燈，放在家裡，增添北歐的聖誕節日氣息。工作坊於12月23日舉行，需時約2小時。每位成人更可帶一位5至12歲的小朋友同行。**立即進入「01空間」報名及了解詳情**

按圖看「芬蘭聖誕老人村小夜燈工作坊」詳情：

芬蘭聖誕老人村小夜燈工作坊收費：



1人：$320

2人同行84折 - 01空間優惠價：$540

3人同行84折 - 01空間優惠價：$810

*完成付款後，最少預留3個工作天預約上堂時間

*報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，先到先得



認識聖誕小藤圈的由來 親手做一個迎聖誕

聖誕節不少人會為家居布置一番，以增添歡樂氣氛，除了聖誕樹，還有聖誕小藤圈不可或缺，但你又知道聖誕圈的由來嗎？聖誕圈又名「待降環」，有「等待耶穌降生」的意思，最早在德國出現，每家每戶都會把小藤圈掛在大門上，最傳統一種還插上四根蠟燭，每周都會燃點一支，就像宣告聖誕節的來臨。而聖誕小藤圈工作坊，會為參加者準備不同材料，包括了乾果、花飾等以作配襯，參加者可以按心意自由配搭，另外亦可加購木名牌組件裝嵌。**立即進入「01空間」報名及了解詳情**

按圖看「聖誕小藤圈工作坊」詳情：

聖誕小藤圈工作坊費用：

「01空間」優惠價：$280（原價$320）

*報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$50優惠，名額有限，先到先得。



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聖誕小樹燈 亮起一室歡樂

聖誕節最標誌性的飾物，非聖誕樹莫屬。外國不少家庭還會購買一棵松樹回家，在樹上掛滿裝飾，為節日增添歡樂氣氛，不過香港的居住環境狹窄，難以尋找合適的空間放置又大又笨重的聖誕樹。若然想在聖誕節前加一點節日氣息，或者可以放置一個聖誕樹造型的小燈飾。在聖誕小樹燈工作坊中，參加者可親手打磨木板、組件裝嵌及拼砌出聖誕樹形，再利用專用的木染料進行上色，最後安裝燈座，全程由專業導師帶領，逐步教授學員完成製成品。**立即進入「01空間」報名及了解更多**

按圖了解更多「聖誕小樹燈工作坊」詳情：

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聖誕小樹燈工作坊費用：

「01空間」優惠價：$520（原價$580）

*報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$200優惠，名額有限，先到先得。



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旋轉閃燈聖誕樹音樂盒 自選歌曲為摯愛送驚喜

歡樂的聖誕氣氛，還要有燈飾和音樂的配合！報名閃燈音樂聖誕樹工作坊的參加者會以一層又一層的木片嵌砌成一棵聖誕樹，再任意發揮創作力，在樹上增添不同顏色，然後裝上音樂旋轉底座，參加者更可以5首指定歌曲中選擇一首作為旋轉音樂盒的主題曲，最後在底座上自訂字母內容，為小朋友或摯愛送上小驚喜。**立即進上「01空間」報名及了解更多**

按圖了解更多「閃燈音樂聖誕樹工作坊」詳情：

閃燈音樂聖誕樹工作坊費用：

「01空間」優惠價：$320包括安裝燈串（原價$350 )

*此優惠價不包括旋轉音樂座

*報名時輸入推廣碼「XMAS2021」，即享折上折$50優惠，名額有限，先到先得。

