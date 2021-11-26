聖誕節｜12月親子好去處　睇清全港商場聖誕佈置、市集及展覽

還有一個月就到聖誕節，香港有不少商場都換上聖誕主題裝飾，亦有些主題市集、展覽將於12月舉行。今次為大家盤點全港12月聖誕親子好去處，記得把握時間去！



商場聖誕主題裝飾

今年有不少商場都有推出聖誕主題裝飾，部份商場如新港城中心、荃新天地、新都會廣場、海天晉、新都城中心、屯門市廣場、海港城、The ONE、奧海城、新世紀廣場、MegaBox、荷里活廣場、皇室堡、太古城中心等都是以卡通人物作主題，亦有部份以童話聖誕作主題。除了有打卡位，亦有互動遊戲、市集、工作坊、期間限定店等等，爸爸媽媽可以按照孩子喜好選擇前往。基本上所有商場皆開放至明年1月初。

🎄🎄🎄🎄按圖即睇全港商場聖誕主題佈置🎄🎄🎄🎄

+ 2

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎅🏻必去呢個場！男仔至愛嘅車仔同女仔至愛嘅公主都齊晒！即睇：聖誕節│TOMICA迪士尼主題公主水晶車打卡 再去聖誕童話市集👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎅🏻仲可以去埋呢啲商場，有得打卡又有得玩🎄！即睇：聖誕同3米miffy打卡再去MOKO動樂園放電 玩轉Kakao Friends滑梯👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

聖誕主題市集、表演、工作坊

除了商場活動，今年聖誕節亦有不少聖誕主題市集、表演、工作坊供大家參與，大部分市集以聖誕作主題，並提供親子工作坊讓小朋友和爸爸媽媽一起參加。大館更加有多個免費馬戲節目讓小朋友觀賞！

🎄🎄🎄🎄按圖即睇全港聖誕市彭、表演及工作坊🎄🎄🎄🎄

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻聖誕節🎅🏻有好多卡通人物做主題嘅商場，粉絲必去🎄！即睇：聖誕節玩轉蠟筆小新冰雪樂園遊樂區 Disney角色登陸信和7大商場👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻