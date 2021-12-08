當媽媽後無自由？謹記「三不一沒有」原則　自在享受Me Time耍廢

在育兒路上，身心可以更強壯，看洋蔥艾爾莎用三子一夫動物園管家的過來人經驗，告訴你怎麼樣在想哭的時候也能笑出來。



在朋友圈問過一輪「你有沒有 Me Time？」得到的答案無不令人捧腹絕倒，每一位婦女的 Me Time 都是一部笑中帶淚的奮鬥史。

Jane 是辯才無礙的專利法律師，她說「每天下班打開家門大腿自動掛滿小孩，哪裡找 Me Time？」；Jade 是滬上金融菁英，前幾年 career break 時全職在家育兒，基本上 Me Time 就是廁所時光，還得抓緊時間，對門外的敲打討債充耳不聞；米粒是化妝品公司 CEO，在外販售美麗與智慧，回家把小孩拋在公婆家後，政論節目偶像韓劇無限暢看。

大多數的主婦，不管是職業婦女還是全職家管，都聽過「先愛自己才能愛別人」「因為你值得」「優雅主婦一定要有 Me Time」這些激動人心的喊話，但我必須說，對著家中亂竄的一串稚子（包含外子），廚房成堆的杯碗瓢盤，信箱裡倍數增長的未讀郵件，不管在外面混得多開，沒有幾招心法，真的不知道該怎麼中場休息找 Me Time！

有種東西，有聽過沒摸過，有欽羨過沒體會過，那是甚麼？ 不是貴婦的下午茶時光 TEA TIME，比那更珍稀的是主婦的愛自己時光 Me Time。我覺得 Me Time 在主婦界中已經鼎鼎大名，不用多費唇舌解釋它的重要性，問題是怎麼找啊？

以本人一個「能耍廢絕不學會」「能授權絕不主權」的廢柴主婦立場，Me Time 在家庭幸福，夫妻美滿，親子和諧當中是必不可缺的關鍵元素。既然是這麼重要的元素，一定要有紀律，有原則，想方設法地去維護，讓自己以及全家人都過上好日子。

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秘訣就是這三不一沒有的原則：

1. 不妥協：

不管是每天三十分鐘，還是每週一天，好不容易跟神豬隊友和小孩們爭取講好的 Me Time，非不得已，萬不可因為任何天災人為不可抗力因素而妥協掉鍊。

我聽過朋友因為想到孩子聯絡簿還沒簽，忙了一天好不容易捱到的 Me Time 夜跑，還沒跑到公園就調頭回家的例子；我自己也曾經明明泡了一杯茶，翻開一本好書，一切就緒正要享受，卻因為門外敲門喊媽聲聲催人老，而差點把書房門打開同歸於盡⋯⋯這些意志不堅的種種妥協，都是過上 Me Time 好日子前的攔路碎石，一定要意志堅定，掃除一切障礙。

2. 不裝逼：

都已經是 Me Time 了，就是屬於你自己的時光，愛怎麼過怎麼過，重點是感覺到自由，愉快和放鬆。有些人慢跑瑜珈，有些人看書插花，有些人啥都不做只想泡澡滑手機網購，甚至有些人覺得洗碗很療癒。

我看過很多文章，奉勸女人要把握時間充實自我，學習新技能，遠離三C，別看無腦韓劇⋯⋯但我想說，「做甚麼事情」並不是重點，「這件事情讓我感覺到愉快放鬆」才是重點。每天好不容易才爭取到的 Me Time，如果還裝逼，淨做些自己素來沒時間做也沒興趣做的事，不是反其道而行累死自己嗎？

3. 不存在：

既然已經是 Me Time 了，表示在這時間裡只有你自己一個人，先生、小孩、老闆、同事、閨蜜、球友、地方太太們全都不存在。有點像只有你自己在 B612 星球上，但沒有玫瑰花也沒有狐狸更沒有吞了帽子的蛇。

你會發現，不管 Me Time 時你在做甚麼，只有當你真心認為這裡只有你，沒有別人存在時，身心才能感覺到全然的放鬆；只有完全不背負任何責任期待，也不用扮演任何角色時，你才能實實在在地做自己和愛自己。

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在三不一沒有的 Me Time 黃金原則中，最後也是最重要的是，沒有罪惡感。

不管是在職場發展，個人成長，還是家庭生活中，女性都習慣高估自己對別人的重要性，覺得全世界都對我們抱持高度期待，需要我們做個「好媽媽」，「好員工」，「好妻子」。我們覺得被需要是一種肯定，覺得自己無時無刻都像陽光空氣水一樣，對別人的生存至關緊要，而當我們無法及時回應別人的需求，便覺得這是辜負了對方的期待，罪惡感油然井噴。

事實上，最需要我們的，其實是我們自己。每天離開先生小孩身邊，丟開筆電三十分鐘一個小時，家裡不會失火，公司也不會關門，你卻能從這個 Me Time 中快速充電，你內心的自己會因為得到關注而安心滿足，你會發現自己面對日復一日生活的磨難塗炭，還是擁有一份不可思議的強大力量，可以過上無愧又自在的好日子。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：【如果你想】把握「三不一沒有」老娘就是要 Me Time】