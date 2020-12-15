入得媽媽group難免有是非　除育兒、教育心態外連這事都易惹糾紛…

筆者現在有兩個小孩。與沒有小孩的朋友見面時，他們都會問「媽媽團的交往是不是很難搞啊？」「媽媽團會不會互相比較的很厲害啊？」等等。

媽媽group為何會有糾紛？：（點擊了解）

+ 8 + 8 + 8

確實如電視劇以及小説一樣，媽媽團有許多爭執以及糾紛。所以我也可以了解為甚麼沒有小孩的朋友會如此有興趣的問我。但是那些都是假的吧？ 實際上才不會有那麼戲劇化的展開吧！

如果妳這樣想的話，讓我們告訴你實情吧。根據日本法規情報公司對於611位女性所實施的問卷調查結果， 「5個人裏就有1人，會煩惱媽媽團之間的問題」，是不是比妳想的還多呢？

5個人裏就有1人曾經與別的媽媽有過糾紛

「與別的媽媽曾經有過糾紛而煩惱的人」是21%。誠如上述5個人裏就有1人，會煩惱媽媽團之間的交往。都是有72％的回答是「沒有」，也就是說半數以上的人都能與媽媽團保持良好的關係。另外有7％的人說「沒有加入媽媽團」。是沒錯啦，如果沒有參加媽媽團的話，就不會與別的媽媽有問題了！

相關文章：想獲旁人認同？期望孩子配合？ 了解5種媽媽類型調整育兒心態

+ 19 + 19 + 19

甚麼事會造成問題呢？第一位是就是！

到底是甚麼原因會發展成媽媽團之間的問題呢？

其實最多的就是32%的「對於育兒的想法不同」，接下來就是21%的「對於教育的看法不同」，再來就是12%的「小孩子之間的霸凌問題」等等。其它還包括「收入的不同」以及「強制參加午餐以及活動」等等！如果不參加午餐就會被別人排擠，真的很小孩子氣呢！

如果發生問題了怎麼辦？

如果媽媽團之間發生問題了怎麼辦呢？

有42%的人支持「忍耐並持續交往 」。第二是32％的「不特別做甚麼事，都是不會再持續交往了」，14%的人選擇「加入第三者來把話說開」，12%則是選「當事者間好好的把問題說開」。

媽媽團最令人害怕的是「有小孩子牽連在內」的地方。如果不小心出錯了，可能會連帶影響到小孩子的交友問題 ……想到這裏，為了孩子，就只好繼續忍耐交往，或是逐漸的退出那個媽媽團吧。

事實上，媽媽團的問題是現在大家都關心很高的話題。為了避免引起紛爭，重要的是排除以上的紛爭的因素。也就是說，對於「育兒、教育方面的話題」要特別慎重處理！也不要公開收入！如果媽媽團強制要求妳去參加午餐或是活動的話 ……我也沒輒了。總不能每次都說「我的親戚過世了」來逃避吧。

話雖如此，媽媽圖並不是全部都有問題的。有許多媽媽團會互相鼓勵以及幫助，如果能夠保持好的關係的話就真的太好了。

相關文章：媽媽壓力｜兼顧家庭大小事項瀕臨崩潰？ 7個方法助你5分鐘內紓壓

+ 14 + 14 + 14

相關文章：親子教養｜「貼身」育兒法 教出高自控具抗逆能力孩子｜譚鴻昌

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】