想獲旁人認同？期望孩子配合？　了解5種媽媽類型調整育兒心態

媽媽，可以說是人類歷史最偉大的職業，媽媽在家中的角色，是爸爸無法取代的。母親象徵着愛與犧牲，經歷過懷胎9月及產痛，但因原生家庭和價值觀的不同，每個媽媽都有自己一套的生活方式和教育準則。以下列出5種媽媽類型，但不管您的媽媽屬哪一型，相信每個媽媽都是全心全意地愛自己孩子的！ 文： 黎佳燊 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

你是以下哪種類型的媽媽？點擊下圖看清！

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1. 自我中心的媽媽

主角永遠是自己，此類型的媽媽沒辦法視孩子為一個獨立的個體，或許是因為過去的壓力事件，導致這樣的媽媽會以關愛自己為優先，且容易沒有安全感，總希望得到別人的認可來肯定自己的價值，其中也包含自己的孩子。而在身旁的小孩，可能會覺得有義務去滿足媽媽，從小盡可能凡事顧及她的顏面，不讓她蒙羞，但這樣的環境，可能導致孩子缺乏自信，不但不敢表達真實的心情和想法，也不懂得做判斷和決定，潛移默化的作用之下，總想要滿足他人。但相對的，這樣的孩子卻更懂得觀察別人的需求，知道如何有效地解決問題，在關係上也很忠心，能夠成為別人即時的鼓勵和幫助。

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2. 完美主義的媽媽

因為要求完美，這類媽媽會想方設法地讓孩子更完美，是典型的東方父母的教育心態。希望自己的孩子比其他孩子更優秀，犯錯和失敗對這樣的媽媽來說，是極其丟臉的事。對完美主義的媽媽而言，孩子如同舞台上的表演者，其他人看來或許很華麗，但孩子卻背負着媽媽的高度期待，受到母親控制、苛刻、焦慮、害怕、空虛及情緒不滿足等。

在如此環境成長的孩子承受極大的壓力，漸漸的，他可能會產生一直被他人監視的錯覺，並強迫自己每天的生活勢必要「演」得完美，對自我要求也會較他人高。例如，為不讓人失望，他絕不容許自己犯錯。正向來看這樣的特質的話，這種孩子會更加勤奮努力，且會加倍努力地做好每一件事情；但在感情上，則很重視責任及被交付的事情，是很靠得住的朋友。

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3. 情緒化的媽媽

這樣的媽媽，會隨着內心情緒起伏影響身邊的人，當然包括自己的孩子。她的心情變化可以很極端，且沒無法預料，可能會突然非常焦慮或生氣，孩子能做的就只是配合她，給予適當的回應。此外，她還會胡思亂想，將不切實際的負面想法混入現實生活中，製造不必要的麻煩和紛爭，是5種媽媽類型中最難應對的。

其實，孩子需要的是一個情緒穩定的成長環境，若生活不穩、情緒暴躁，恐怕只會讓小孩蒙上童年陰影和創傷，這樣的媽媽身邊的孩子，久而久之會變得焦慮、易怒或憂鬱。但是，從這樣的家庭背景長大的孩子，卻很擅長同理他人，因為從小觀察母親多變的情緒，可能會讓他們更知道如何用健康的情緒去支持身邊的朋友和家人。

4. 像是朋友的媽媽

與孩子相處如和朋友相處一樣，沒有權威或地位的差別，也因為就像朋友，媽媽甚至也會在情感上依賴孩子，這多半常見於西方社會的家庭文化。雖然看似美好，但這樣的孩子卻較少體驗母愛的呵護，甚至有人開玩笑稱這類是「沒有媽媽的孩子」。

像這樣與媽媽像是朋友的關係的孩子，可能會衍生情感空虛、害怕被拒絕感及不被珍惜的感覺，但也同時也較能培養出獨立的特質、學習承擔責任，且更懂得拿捏人際關係中的界線。

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5. 生活平衡的媽媽

這類型的媽媽，能做到個人生活和人際相處的平衡，既懂得肯定和接受自己的情緒，也能正確地表達想法給身邊的人。換句話說，她能將其他4種媽媽類型做平衡，不但能尊重孩子為一個獨立的個體，同時能自在地扮演好母親的角色。現代很多母親都不是全職家庭主婦，早上是上班族，晚上回到家要照顧小孩，而所謂生活平衡的媽媽，就是能在工作與家庭之間找到平衡點，不追求完美，即是能在2者之間練習取得平衡，而且不斷進步。

對孩子來說，這是最理想的家庭氛圍，媽媽的性格可以很直率，但情緒穩定，所以跟她相處不會有壓力或被拒絕感，因為知道自己是被愛的，而這樣的關係是健康且有安全感的。當您體驗過親密關係的美好，就會更願意為別人付出，在情感上能當位獨立的好男人或好女人了。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：母親皆偉大！5種不同媽媽類型】