ADHD｜孩子是好動、專注力弱就是過度活躍？4條問題助認識與判斷

「注意力不足」與「過動、衝動」分別為ADHD的兩大核心症狀，孩子常出現注意力無法集中、日常生活中容易忘東忘西、難以等待，無法聽完旁人說話就打斷或插話等情況。



4個常見問題快速了解「注意力不足過動症」（按圖了解）

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Q1. 孩子是好動？還是過動？

孩子總是坐不住、無法從事靜態學習活動，許多家長都會懷疑，孩子到底是「活潑好動」？還是「過動」？

台灣彰化基督教兒童醫院兒童發展中心主任張通銘表示，注意力不足過動症的診斷，原則上會到孩子足5歲後才確立，在此之前，爸媽可從天生氣質與生理發展等兩大面向觀察孩子是否有ADHD傾向，舉例來說，孩子表現出急躁、坐不住且無法等待的特質，同時又合併有語言構音、動作或認知能力發展遲緩，就應多加留意。

根據診斷準則，若要確診「注意力不足過動症」，需符合以下3項要素：

1. 孩子12歲以前有專注力不足、過動、衝動等症狀。



2. 症狀出現於兩種以上不同場域，如：家裏、學校。



3. 注意力不足或過動、衝動狀態已影響到生活、課業或人際互動。



因為注意力不足過動症無法透過抽血、X光等檢查來確診，臨床上，除了觀察孩子有無發展異常，也會輔以評估量表，以及「電腦化持續性注意力測驗（CPT）」等方式進一步檢查與確診。

老師的觀察也是判斷關鍵

張通銘醫生補充，專業的檢查固然重要，但半小時左右的看診時間，其實難以看到孩童行為的全貌，因此，在診斷過程中，家長和老師平時的觀察更是一大關鍵，其中，又以老師最能夠客觀比較同齡孩子的狀況，對於每個孩子的學習表現也有一定程度了解，若家長不確定孩子發展是否落後，不妨先與老師諮詢、討論。

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Q2. 可針對ADHD成因進行產前篩檢嗎？

注意力不足過動症的盛行率約為7～8%，這類神經發展疾病大多都是由基因與環境交互而成，像是早產、低出生低體重、接觸到重金屬或有機磷等環境毒素，皆可能扮演後天環境影響的角色。

另外，有些染色體疾病也有高度機率合併有注意力不足過動症狀，張通銘醫生舉例，若寶寶出生時檢測出罹患「X染色體脆折症」，則合併注意力不足過動症的機率高達90%，其他像是結節硬化症、狄喬治氏症候群等罕見疾病，也可能提高注意力不足過動症機率。

可以確定的是，目前仍無法透過產前基因檢測，完全排除胎兒罹患ADHD的風險。

Q3. 如何治療與陪伴？

學齡前的ADHD治療，多採行為訓練為主，倘若行為訓練效果不彰，學齡後才會考慮加入藥物治療。行為訓練主要為「增強物訓練」，和孩子一起制定一個目標，如：在時間內完成作業加一點、回家幫忙做家事加一點，累積一定的點數後，即可兌換禮物，或享有專屬時間，做自己喜歡的事。

行為訓練的核心，在於「正向回饋」，當孩子感覺到他因某項行為得到認同、成就感，就有動力做得更好，進而培養責任感與主動性。

除了專注力不足與過動、衝動的核心問題，ADHD孩童還可能出現許多非核心問題，例如：焦慮、對立反抗行為、過敏等，相對會較執着且缺乏安全感。張通銘醫生提到，「爸媽在照護過程中，從小建立安全的依附關係非常重要，親子之間有穩定連結，即便爸媽有時提醒的音量較大，孩子也知道爸媽是為自己好，而非故意責難。」

另一方面，最好能保持「溫和而堅定的教養」，若爸媽認為孩子講不聽就一味順從，可能使孩子到學校後，更容易與其他人發生衝突。溫和而堅定的教養原則是親子間互相尊重的基礎，讓孩子清楚理解到：「如果你有需求，可以好好說，爸媽不會隨意罵你，但也不會因為你的哭鬧而改變曾說好的約定。」

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Q4. 長大後會自然好嗎？

注意力不足過動症的孩童當中，約有30%為注意力不足，10%為過動、衝動，混合型約為60%左右，意即90%的個案皆有注意力不足的問題。孩子成長至青少年後，隨著腦部前庭發展成熟，過動與衝動的症狀可能趨緩，但專注力並不會因此得到完全改善，若沒有妥善治療，還會持續至青少年，甚至成年。

張通銘醫生提醒，注意力不集中所導致的學習困難，到了小學三年級後將越來越嚴重，因三年級之後，課業難度更加複雜，孩子又無法保持專注，造成成績與自信低落，容易衍生出交友困難、師生衝突與多種情緒問題。這樣的情況延伸到成年，甚至對於就業、婚姻及對下一代的教養皆有負面影響。

因此，別認為ADHD「長大就會自然好」而延誤就醫時機，反而錯過了評估與治療的黃金期。

注意力不足也可能出現癲癇症狀

依目前的研究，注意力不足過動症的男女比大約為4:1，女童相對較少，張通銘醫生表示，因注意力不足症狀與癲癇所引發的「失神」症狀有些類似，若女童出現疑似注意力不足症狀，則強烈建議加做「腦波檢查」以確認是否有癲癇可能性，也關係到後續該服用抗癲癇或ADHD的治療藥物。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：好動和過動怎麼分？過動症長大會自然好轉？4個常見問題快速了解「注意力不足過動症」】