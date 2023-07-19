有兄弟姊妹人生會更美滿？網民稱經歷2大時段才知是福氣還是麻煩

通常身為獨生子女的優勢在於能獨享父母的關注及資源，但手足多的家庭間相處起來比較熱鬧。就有名網民好奇，有兄弟姊妹真的會比較好嗎，文章曝光引起熱議，不少過來人表示，「分財產真的是一個坎」。



兄弟姊妹是糖黐豆還是水溝油？很講每個家庭怎教育吧！（按圖了解）

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該名網民在網上以「有兄弟姊妹真的會比較好嗎？」為題發問，她表示近日家庭聚會時，親戚在討論小孩要生幾個的話題，他們一致認為小孩有手足比較有伴。

但事主透露，自己也有兄弟姊妹，不過手足間的感情不好也不壞，因此沒有明顯感覺有兄弟姊妹的優缺點，便好奇「大家跟自己的兄弟姊妹感情好嗎，那若是獨生子或獨生女會覺得孤單嗎？」。

文章曝光，網民們紛紛表示：

．「父母年紀大需要長照有人可以商量分攤還不錯，但前提是大家都願意分攤」

．「好的兄弟姐妹當然棒，爛的話寧願沒有」

．「分遺產時希望自己是獨生子女，感情好的話真的比較有伴」

．「我獨生，沒人分擔家裏爛事真的有苦難言」

．「說到財產才是真正考驗，還有最重要的長照問題」

．「家裏沒財產沒資源，所以手足感情很好」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】