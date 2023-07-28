孩子每天爭執不停　媽媽自創雪條棍獎罰法　手足不和次數立即大減

孩子爭吵在所難免，但是有時候頑皮、爭吵加上哭鬧，爸媽可忍不了啊，沒想到這位頭痛的三寶媽想出一招真的奏效！



我們都知道，有著兄弟姊妹的圍繞，固然熱鬧有趣，但是孩子一多口角或是爭執就會在所難免，三不五時小吵小鬧，甚至有時候一言不合，還會動手動腳，真的會讓爸媽頭痛不已啊！

這種創新的獎罰機制，當父母的你覺得可行嗎？（按圖了解）

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一招「雪條棍」管教法

外國一名三寶媽就想出妙招，利用「雪條棍」來停止孩子之間的打鬧，還能順便機會教育應該要有的生活教養！

居住在美國加州的藝術家Valencia和丈夫育有3個小孩，和許多父母一樣，她不可避免地要面對孩子之間的爭吵，常常有時候還要在孩子吵架時充當裁判，經常的突發事件，讓一家人常常很難按照行程出門，甚至很多時候乾脆不出門了，讓她不勝其擾說到：「他們不停地打架，我幾乎每天要應付幾次這樣的情況。」

後來Valencia想到一招來讓狀況好轉不少！

冰棒棍替代零用錢

終於，Valencia想到了利用「雪條棍」代替獎勵，只要表現好就能獲得更多雪條棍，同時換取零用錢。

首先，Valencia每個星期日都會給孩子們10根各值1美元的雪條棍。同時間孩子為了防止兄弟姐妹們耍賴，以及遺失自己的雪條棍，孩子們收到的都是媽媽依照個人喜好 ， 費心思在上面塗鴉設計完成的。

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媽媽必須賞罰分明

那「雪條棍」計劃如何實行呢？Valencia就說到，只要孩子們出現行為失控的狀況，比如兄弟姊妹間爭吵打架，還包括做出挑釁爸媽的行為，包括對她大聲說話，她就會抽走一條雪條棍。

不過，這名媽媽也不是只針對不良行為做出懲罰，她也會在孩子表現好的時候，送出雪條棍。然後，她會在每個周末結算孩子的雪條棍數量，並兌換成零用錢。

「我的目的是改掉他們的壞習慣，並糾正不良行為。」雖然Valencia不敢擔保這養做百分之百奏效，不過孩子們無理取鬧的行為確實有所改善。

行為治療師也認同

Valencia的分享引來不少父母的讚賞，還獲得助理行為治療師的認同。即使有人認為她是在變相賄賂孩子，然而Valencia卻更願稱其為「具有教育意義的激勵行為」。認同的父母說到，「這個方法，可以讓孩子提早明白付出和所得往往成正比，」「當他們意識到自己的行為會帶來某種效果後，就會開始控制自己」、「這時候孩子們應該會更珍惜得來不易的零用錢。」

當然！也有父母迫不及待想要嘗試這樣的方法，深受困擾的媽媽玩笑說到：「我本來打算將孩子們單獨關起來了，但這個方法不錯！」

天啊 ! 頑皮孩子暫時不用被關小房間了 ，不過生活教養就是不斷地嘗試調整 ，才能找出最適合自己與孩子的方式 ，相信這個方法爸媽都寧願多給冰棒棍 ，一點也不想收回來 !

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：3寶媽頭痛小孩每天調皮搗蛋、鬥嘴爭吵，想出一招「冰棒棍」管教法，沒想到收服小孩乖乖聽話】