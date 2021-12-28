港媽群組爆扔8個月大生病兒子落垃圾桶　稱逼丈夫帶兒到私院醫病

有港媽早前在WhatsApp的媽媽群組自爆，為了逼使丈夫帶生病的8個大兒子到私家醫院診症，竟狠心將嬰兒扔到村口的大型垃圾桶，再「入屋閂門」，表示自此以後老公不敢再拒絕湊仔，似乎是想向其他媽媽分享「御夫術」。惟此舉遭群組的其他媽媽大罵她「點做人阿媽？」、「未見過咁嘅媽咪」，她才稱做法是為了逼丈夫帶兒子到私家醫院求診。



有媽媽早前在WhatsApp媽媽群組分享自己把8個月大兒子扔落村口的大型垃圾桶，強調不是街邊的垃圾桶，再入屋閂門，指丈夫自此不敢拒絕照顧兒子，似乎對自己御夫有術感到自豪。豈料，她的分享遭到群組內其他媽媽圍攻，大罵她怎可以如此對待一個沒反抗之力的嬰兒，垃圾骯髒多菌，恐危害嬰兒身心健康。

被罵的媽媽一開始反問「關你乜X事」，其後稍有解釋是因為兒子生病，進了2次公立醫院都只是安排吊鹽水，她認為兒子出院後仍未痊癒，想藉此舉逼任職吊車司機的丈夫帶兒子到私家醫院求診。不過，她的解釋和態度並沒有受到其他媽媽的認同，更被反指兒子生病為甚麼仍能狠入扔心垃圾桶，又問她為甚麼不自己帶兒子看醫生，港媽再次反駁指自己「冇錢」、「垃圾桶內的乾淨紙箱」、「有Cam睇住」，但仍未能平息群組內媽媽們的怒火。

有人把對話記錄放上社交平台，有網民留言指該名嬰兒目前安全，疑是患有哮喘。而該名港媽的育兒理念相當放任，曾任由兒子吃紙巾，傳目前已有社工跟進該家庭。