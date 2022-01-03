中一自行分配學位｜7校未能維持全開英文班　循道中學新學年落車

中一自行分配學位於今日(3日)至17日期間接受申請，家長可為子女到最多兩間官立或資助中學交表。家長在選校前都會關心學校的教學語言，而在2022/23新學年有7間中學無法維持「全開英文班」，將會改為「部分科目按組別用英文教學」。下學年全港「全開英文班」學校的中一自行分配學額約5千個，以教育局推算約5萬名小六學生參加中一派位，料約10人爭一學位。



教育局去年4月致函通知全港各中學，將繼續按學生能力、教師能力及校本支援三項預設條件，決定學校可享的教學語言安排酌情權，並將微調中學開設「英文班」的門檻，在2022/23學年起實施。以往「中一每班派位人數」有85%學生屬全港成績前列40%，就可以開辦英文班；新安排之下，按「中學平均每班人數」作為計算，以便學校符合「學生能力條件」。

而開辦「英文班」門檻的計算準則稍為改變，令學校較易達標開辦英文班。以往計算中學收生，若「中一每班派位人數」有85%學生屬全港成績前列40%，就可以開辦英文班；新安排之下，改為按「中學平均每班人數」作為參數計算，以便學校符合「學生能力條件」。

舉例，按以往中一每班派人數31人計算，85%即約26人達標；按2020/21學年「中學平均每班人數」，即27人計算，85%即22人就達標，可以開辦「英文班」。

7間中學未能維持「全開英文班」

在「微調」落實以來有7間中學「落車」，未能維持「全開英文班」，改為「部分科目按組別用英文教學」，包括聖公會呂明才中學、梁式芝書院、油麻地循道中學、基督教中華宣道會鄭榮之中學、新生命教育協會呂郭碧鳳中學、妙法寺劉金龍中學及元朗公立中學。

此外亦有3間中學「上車」，由「部分科目按組別用英文教學」改為「全開英文班」，分別為風采中學（教育評議會主辦）、香港管理專業協會羅桂祥中學及九龍真光中學。

勿向多於兩所中學遞交申請表

中一自行分配學位於今日(3日)至17日期間接受申請，學生如非就讀於參加派位的小學，其家長可向教育局學位分配組索取申請表。而家長不應向學校表明選校意願，同時學校也不得查詢有關次序。家長須於明年1月3至17日將填妥的申請表連同所需文件直接交回有關中學，或透過郵寄遞交。該中學收到郵遞申請後，會把申請表的存根寄回家長，以作保存。教育局提醒家長切勿向多於兩所中學遞交申請表，否則申請會作廢。

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由於自行分配學位申請不受地區限制，家長選校時應先充分認識學校，了解其辦學理念、傳統特色、收生準則、發展和運作等，衡量與子女配合與否。成功申請自行分配學位的學生不會經統一派位獲分配學位。

另外，如學生成功在自行分配階段獲取學位，其家長會於明年3月31日收到學校通知；但如學生也獲非參加派位直資中學錄取，家長須盡快決定是否保留該直資中學的學位。如家長決定放棄該非參加派位直資中學的學位，可於明年4月8日或之前通知有關直資中學，並取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》正本，以保留在自行分配學位階段成功申請的學位。自行分配學位階段的派位結果明年7月12日與統一派位結果一併公布。

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按圖即睇九龍各區自行分配學額名單:

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