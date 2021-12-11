中一自行收生｜英皇書院往年約400人爭43學位  　需參考3年成績表

港島區名校英皇書院今日（11日）早上在網上舉行中一入學簡介會，校長鄧啟澤表示往年約400人競爭自行收生的43個學位，多次強調自行收生階段歡迎全港各區的小六學生申請。而學生今年亦需準備小四至小六成績表，鄧校長明白家長憂慮疫情下不少小學取消考試，表示小四成績參考學生的操行分為主。



英皇書院今早以網上形式舉行中一入學簡介會，校長介紹學校特色及自行收生階段的申請途徑，又分享了面試貼士和希望錄取的學生特質。

鄧啟澤校長在簡介會中分享，校園已有逾百年歷史，部分校舍更是法定古蹟。而該校的樂團、口琴隊等都歷史悠久，在收生時亦會考慮學生能否延續樂團發展。

不過，校長亦提及沒有樂器會特別加分，只是按學生的級數程度計分。

🔼🔼🔼🔼另一間中學亦舉行中一入學簡介會，即睇收生標準👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻中一自行收生｜喇沙書院Portfolio佔分6成 兩輪面設共收76人👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

面試表現佔比重最多

自行收生方面，面試表現佔比重50%，其餘30%是教育局提供的申請學生成績次第名單排名，20%是其他表現，包括小學校內評估、操行、課外活動紀錄和獎項等。

+ 1

家長亦需要準備學生的小學四至六年級上學期的成績表副本，有家長擔心學校因疫情停課而取消考試或評估會影響學生成績表現，校長指小四成績表乃參考操行分為主，有乙等以上操行分便適合，小五、小六成績表才是參考學生成績。而學校並不收小學推薦信，亦不收Portfolio，家長只需按表格指示填妥並親自交回就可以，如以郵遞方式交表，則以郵截為準。

校長又分享，面試暫定以小組形式進行，以中英文問答討論為主，不會考核學生的數學，題目圍繞日常生活和時事常識，「有留意身邊事物就可以」。因教育局規定，自行收生階段也不會設筆試。面試只設一輪，不會面見家長。「只要交足資料就會見，不限地區都可以申請。」鄧校長最後提及希望錄取的學生特質，包括有禮、守規、主動積極和樂觀。

🔼🔼🔼🔼中一自行分配學位明年1月交表，有咩要留意？即睇👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻中一自行分配學位全港學額一覽 專家教填表策略：家長常忽略一點👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼

按圖即睇中一自行分配學位申請程序：

+ 2

按圖即睇新界及離島各區自行分配學額名單:

+ 22

按圖即睇九龍各區自行分配學額名單:

+ 11

按圖即睇港島各區自行分配學額名單: