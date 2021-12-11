中一自行收生｜喇沙書院Portfolio佔分6成 　兩輪面試共收76人

喇沙書院今日（11日）早上舉行網上中一自行收生簡介會，校長唐煥星分享面試詳情，表示家長提交學生的Portfolio佔分60%，而且不設頁數限制，可包括學生參與校內外的課外活動、獎項、教師評語等。書院設兩輪面試，如非本地學生可選英語進行面試。



喇沙書院踏入創校90周年，校長在簡介會上亦分享了學校未來會更重視STEM教育，增設Aerospace lab，讓學生探索宇宙航天科技。另外，也會盡早讓學生接觸人工智能、機械人、編程、AR/VR等範疇，裝備學生迎接未來社會。

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唐校長強調學生之間的兄弟情，提及該校歷年很多畢業生投生醫護界，因學長們都樂於回校傳授讀書和面試心得予學弟。近年，畢業生除了選擇醫科和法律系之外，也有選擇A.I.作為發展方向。

Portfolio佔分60%

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唐校長及後分享面試詳情，自行收生階段將取錄76名學生。面試設兩輪，首輪需提交Portfolio，佔比重60%，頁數及內容排位並無限制，如在課外活動有突出表現將獲加分；面試表現佔40%，以中、英文作個人面試為主，不設筆試，面談約10分鐘左右。如非本地學生，可以選擇英文代替中文作為面試語言，但本地生則不設此選項，必須以中文面試。首輪面試會見所有申請學生，而次輪面試需會見家長。有家長提問多少學生會獲選入次輪面試，校長僅稱必多於76個。

家長亦需準備小四至小六成績表、身份證及教育局提供學生編號存根等資料副本，填妥表格一併親身交回學校。

家長教師會主席及該校老師以「過來人」家長身份分享面試心得，表示學生忌背答案，面試希望看到學生對多方面的學習興趣、創意和謙和的性格，鼓勵學生「Be Yourself」。

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按圖即睇中一自行分配學位申請程序：

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