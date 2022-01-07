夫妻｜被迫陪產留陰影　6年無法行房　老公發文嘆婚姻已無法回頭

生小孩是一件很辛苦的事情，加上現在物價高漲，薪水不漲，怕養不起小孩，因此許多人選擇不生。有一名爸爸則回憶自己陪老婆進產房導致走上離婚一途的經驗，他表示自從那天後，那些畫面這輩子忘不掉，對老婆開始完全沒興趣，「真的不是所有的男人都可以進去產房陪產」，因此發勸世文給大家一個警惕。



一名爸爸在Facebook「爆廢公社」發文，前幾年很流行另一半進產房陪老婆陪產，都說陪產男人最帥，那時他妻子陣痛被推進去，一路都是髒話，他心想應該是很痛，結果老婆進到手術台，護士則大喊「XXX你還不進來嗎？你老婆要生了，你到底是不是她老公？」。

不過原po非常猶豫，因為他很害怕血，在護士的兇惡催促下，還是不甘不願的進去了，接着就被叫站在醫生後面，接着看到一堆人手忙腳亂，護士由上往下吃盡全力推胎兒的腳，然後叫老婆用力擠出來，千萬不可以睡着，不可以停下來。

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原po站在後面驚嚇都忘記手機開着，忘記錄影，心想着這畫面根本不是網路上那種溫馨的樣子，終於小孩的頭出來了，但是肩膀有點卡到，最後醫生用剪刀剪開陰部，血肉模糊，原po看了差點暈倒，最後小孩很快就被拉出來。

護士這時遞給原po剪刀，請他剪小孩臍帶，但他拿着剪刀的手一直顫抖，根本不知道剪哪裏，然後小孩就被倒吊着拍背，第一次聽到他的哭聲，全身紅紅的，沾滿鮮血、黏液，原po表示，這些畫面這輩子都忘不掉，之後對老婆不知道為何就是不想碰她，也完全沒興趣。

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原po說，一看到老婆脫衣服，就會想起那天醫院的畫面，就這樣過了6年的無性生活，中間還有1-2次性生活，之後感情就越來越淡，老婆提了離婚，最後兩人就分開了，他也語重心長的說，「老實說，真的不是所有男人都可以接受進去產房陪產！為甚麼護士一定要我進去」。

此文一出也引發網友熱議，有人認為，「每個人的接受程度都不一樣…我朋友很後悔進去」、「老實說這我也不行，所以2次我都不進去陪產」、「覺得護士態度很差勁…陪不陪產真的讓老公自己選擇」、「一般好像是站老婆的後面，沒聽過站醫生後面的」、「護士問題很大」。

但也有人說，「可憐的.....老婆」、「這樣才知道，老婆的偉大阿」、「老公想進去但是我拒絕了」、「沒想過原來真的會有陰影欸」、「陪產+1 過程還好拉，沒這麼可怕」、「還好你老婆跟你離婚了」、「我覺得你很可憐，但是你老婆更可憐，用命生小孩」。

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