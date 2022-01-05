菲律賓航班禁飛料千五名菲傭無法抵港　炒高本地外傭薪金至7千元

Omicron殺入社區令疫情急速惡化，行政長官林鄭月娥今日（5日）下午召開記者會，公布收緊多項防疫措施，當中包括由1月7日凌晨開始實施航班熔斷機制，禁止8個國家航班抵港，即使轉機也不可以，當中包括本地外傭主要輸入國家菲律賓，僱傭業界料約有1500名準備抵港菲傭受影響，同時亦會令到聘請新來港外僱的成本大增，香港僱傭公會主席陳東風指現時一般家庭外傭已叫價$6000-$7000（ 外傭的規定最低工資為$4,630），家有初生嬰兒或行動不便長者會更高。



政府表示經考慮到旅客流量及本港居民，於1月7日凌晨開始實施14日，禁止以下8個國家人士來港，即使轉機也不可以：澳洲、加拿大、巴基斯坦、菲律賓、英國、美國、法國。

對已搶到隔離營者影響更大

香港僱傭公會主席陳東風指出，每日約有120-150名海外傭工抵港，當中有6-7成來自菲律賓，今次航班停飛，料有1200-1500名準備來港外傭會受影響。

但他指出另一個令人更擔心的影響：「由於上星期菲律賓已停航，令成千僱主希望化烏有，因為之後好難補得返，由現時至21號期間，原本已經訂好隔離營或隔離酒店的人都全部無法起程，而酒店是否可調動到房間，讓他們稍後之後再來，機會很微，因為往後日子的房間也一早被預訂，所以酒店可騰出空間十分之有限。今日不飛，下年都未必飛到才是最大隱憂，日後安排外傭重新來港將變成相當艱巨的工程。」

現時薪金已增至6至7千

陳東風指出現時香港僱主想請海外工人難上加難，不少僱主已轉移考慮聘請留港外傭，這無疑提高本地外傭入職要求，他說：「首先，服務費會提高、工人要求薪金亦會提高，他們對工作環境要求亦都提高。現時一個正常三人家庭要請本地完約工人之薪金由6000至7000不等，如果有初生嬰兒、行動不便長者，理論上沒有7000或以上都好難有人應承。多數僱主寧願請現成工人也不願冒險請海外工人，加上中東、歐洲、以色列等地人工較高，亦提高本地外傭流失量。」

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他建議政府做好兩點改善情況，「現時來港之外傭需應香港政府要求進行48小時內核酸檢測，但從過去幾日的確診數據中已看到，外傭在當地進行之核酸檢測結果存疑，香港政府應嚴厲把關，除與當地政府或相關部門合作調查、比對結果內容，或可通知本港航空公司，拒絕承認不實報告的化驗中心提供的檢測證明，至少有效阻嚇當地有心違規之檢測中心，減少提供不實證明。」

增加隔離酒店數量

另外，他建議政府要放寬隔離酒店供應量，令日後來港外傭更易入到隔離酒店，「其實可考慮讓菲律賓或印尼外傭入住與在外返港人士相同的隔離酒店。」

香港僱傭公會主席陳東風。（資料圖片）

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安樂窩僱傭中心執行董事王偉東(Daniel)指出菲律賓當地確診數字聖誕之後有明顯回升，在馬尼拉等侯來港的菲傭必須提醒衛生防護意識。「現成本地女傭市場會繼續好搶手，薪金方面現時大多叫$6,000 以上，如果要照顧一位小朋友要$6,500 左右、要照顧BB加小朋友，要去到$7000 左右。另外，由今個星期起，已經有好多僱主，在請工人的時候，已經BOOK 定5月6月的酒店房。」

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東

僱主的5個準備

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤「外傭荒」早已出現，現時薪金已提升至6000元，她建議本地僱主可做以下5項準備以作不時之需。

1.請公司體諒暫無姐姐家庭，申請在家工作。

2.邀請親友幫忙。

3.聘請本地家務助理。

4.夫婦2人輪流請假照顧家庭。

5.僱主向公司請無薪假期。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤(圖片由受訪者提供)

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