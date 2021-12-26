婚外情｜伴侶性慾強、好奇心增加要留神　10個徵兆證他們早已變心

很多時候忽略另一半的改變，時間一久、情況就變得無法挽回，像變心就是常見案例。因此，以下10個徵兆，當另一半同時出現2-3個以上，那就奉勸各位，你該小心觀察，另一半是不是悄悄變了心？



另一半變心的10個徵兆：（按圖了解）

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1. 突然有了秘密

當另一半突然關起房門、藏起信用卡帳單、擁有神秘的Gmail帳戶、手機不離身…等狀況發生，除非是你的生日即將來臨，他/她正在準備一個驚喜，否則，八成有什麼事情（或人）瞞着你。

2. 比平常更認真裝扮自己

注意他/她有沒有新辦的健身房會員、塑身課程、新買的內衣褲，尤其是開始注重修指甲和漱口，特別容易指向一段新的親密關係即將開始。

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3. 晚回家卻少有疲態

當他/她用工作當理由很晚回家，回到家卻沒有明顯疲態，代表他/她可能為了湮滅證據而在哪洗過澡。

4. 知道你不知道的事

談話中帶到一部你沒看過的電影或是你沒去過的地方，那就要小心了。不是你記憶力差，而是他/她曾經看過那電影或去過那地方，只是不是跟你一起罷了。

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5. 變得很情緒化

對方的情緒高亢或是情緒低落，都不是因你而起，或許就是另一個外面的人在挑動她/他的情緒。

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6. 性慾高漲或是爆跌

突然對性事喪失興趣，或突然高漲都有可能是在外面遇到新的刺激，但某些時間性慾的消失，也可能起因於壓力、生病，要懂得分辨其中差異。

7. 嘗試新的口味或新觀點

如果他/她從不吃泰國菜，卻突然想嘗試；或他/她從來不關心政治但最近卻異常積極，很可能在工作上被要求嘗新，或者是新的戀情目標出現。

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8. 爭吵變多，讚美次數減少

當有另一個人比你更完美、更有吸引力時，對方的不滿意感就會升高，這時，爭吵就變成逃離你的藉口。

9. 當你注意到意見不合的次數瞬間銳減（或讚美、關注你的次數突然爆增）

對你特別好是為了降低罪惡感、掩蓋他/她們的蹤跡，使你陷入一個虛假的感情中，而當新戀人能使他/她開心，自然也會願意對你好些。

10. 當你試著提到以上幾點的改變，對方卻激動反駁或說自己不被信任，代表這段關係出現裂痕。

因為一段好的關係，不論發生任何事，都會願意一起面對、一起討論。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：從十個徵兆，發現你/妳的另一半變了心！？】