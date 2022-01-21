虎年運程│睇清2022年文昌與病位　5招增強小朋友健康學業運程

還有兩星期就過新年，是時候要送牛迎虎年的來臨，面對變種新冠病毒Omicron與Delta新冠肺炎疫情，小朋友由又面對網上授課、大部分時間留在家中，家長除了擔心小朋友的健康，也擔心小朋友的學習情況。玄學家陳定幫為兩女之父，他特別為大家講解一下在農曆壬寅虎年，最令家長關心的兒童健康及學業運程，哪一個生肖的小朋友要特別注意健康？當中值得我們注意的趨吉避凶方法，讓大人小朋友也可以快樂健康過虎年。

攝影：歐嘉樂



點圖即睇2022壬寅虎年學業運程：

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文昌位注意宜忌

陳定幫表示在農曆壬寅虎年負責讀書的星是「四綠文曲星」，代表學習、讀書及功名，對學生及上班族皆有幫助，他建議家長：「在東南邊文昌位放1支或4支富貴竹，不要放任何玩物、玩具、雜物，常言道『玩物喪志』，將玩具放文昌位，對讀書運程有所影響，容影令小朋友掛住玩，無心機學習。同時也要保持文昌位整潔乾淨。」

在選擇富貴竹時，不要選轉彎末角的品種，宜直身、多葉，「也不要剪斷富貴竹，隨它生長，愈生得高愈有利。」

另外，陳定幫師傅亦建議大家都不要在文昌位放八卦雜誌，他說：「因為文昌亦都有助出名，幫助成名，所以如果放八卦娛樂雜誌，會變相是非方面出名，生旺了一些口舌之事就不好了。」

學業進步方法

對於有些小朋友可能在某些科目不如理想，陳定幫師傅也有相應的方法幫助小朋友。「除富貴竹外，還可放文昌塔，4支毛筆。如果家長想子女某科成績有進步，除了文昌位放一支富貴竹之外，也可以放想進步的參考書藉，例如想子女讀醫，就放置與醫學有關的書籍在文昌位也有幫助。」他表示由於文曲星是吉量，故此擺法任何人都適合。

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健康運程與家居方位

陳定幫師傅表示健康運程與小朋友的房間方位有密切關係，他說：「今年有兩個大病位，一個是在『中宮」，另一個在『西南』，家長要留意小朋友睡房在屋子裏屬那個方位，如果小朋友的房剛在西南或中宮，便會特別容易生病或受傷，其是其中一個判斷方法是將全屋分成八個方位，而小朋友間房在西南面，就中了我講的病星。假設中宮又是有人住的，那就會容易病。」

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兩處不宜貼揮春

陳定幫師傅教家長首先不要催旺，他說：「紅、橙、紫、黃、黑色一定不能用，這是火色和土色，不可放在病星位置，因為是會生旺病星。」由於中宮及西南不宜放火色物件，「要貼揮春就不可貼在中宮及西南位，免得趨旺病星。」

床單被鋪宜用顏色?

對於一些不憧得量度及又不確定家中方位的家長，陳定幫師傅說：「我們可以用白色物品，因為白色能化解病星，而且是大路色，人人都適合，我們可以換成白色床單、被鋪、窗簾，任何方位都可使用，家長擔心小朋友易病就使用白色，有小小花紋都可以。」

Photo AC

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第二招是化解病星的方法是放白色的玉如意在床頭，有保佑健康之意。「如果真的中了五黃位及二黑位兩個病位，家長亦可以製作一個叫做安忍水，用一個碗或玻璃甖，碗入面放鹽，鹽上面放六個銅錢，再加入水，放一年直至下一個生肖年份也有助化解。」

*風水命理並非精密科學，一切只供參考。