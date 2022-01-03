家居風水｜主人房擺錯相易惹小三　仲有4個家居禁忌破壞夫婦感情

不少人會趁年尾為家居從新裝修或佈置，希望去舊迎新，來年有一番景象，由於家居是夫妻共同生活的住所，所以家居內的裝修與擺設，也會對風水環境有影響，也對夫妻感情起了慢性的影響，玄學家陳定幫指出一些夫妻關係不和諧的家居環境，也發現一些風水影響的痕跡，當中有5點值得大家參考一下。

攝影：歐嘉樂



在一些較常見的不良家居風水中，也存在對婚姻感情有影響的因素，陳定幫指出要是住宅的風水良好，除了使家庭平安以及財運健康都向好之餘，往往最易對兩夫妻的感情帶來正面的影響。

1.忌放他人的性感肖像照片

夫妻的睡房是兩個人共同擁有的私密空間，當然亦會有發生夫妻生活之時，懸掛性愛色情畫象或擺放其他人的性感肖像照片，寓意把另一位與色情有關的第三者邀請入屋，乃是卦象之一，易使夫妻雙方移情別戀，讓第三者有插足的機會，不利夫妻感情。」

按圖即睇另外4個影響夫妻關係的家中風水禁忌！

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2.室內長走廊或樓梯設在屋的中心

有些人會把家居設計成十分有系統，屋的左邊是公用的休息地方及飯廳，右邊就是私人用的書房及睡房，而兩者之間可能就會出現一條長直走廊，而這條走廊驟眼看就似把這個家一分為二，這個格局容易導致夫妻二人，及所有家人各為其主，各持己見，久而久之大家的凝聚力減弱，失去了默契，感情脆弱。

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3.燈光不一致

原來一間屋的燈光不一也會導致像上面一樣的思想分歧，要是客廳用黃光，飯廳用白光，則容易主家人口和心不和，思想分歧。害處如同上述一樣，如不想燈光偏白或偏黃，可以一個燈飾的幾顆燈泡黃白相間，但切忌不可以一邊全黃，另一邊全白。

4.爐灶水火相沖

爐灶代表家庭主婦，五行來說亦是屬水，最忌就是水。如果爐灶設在洗碗盆和洗衣機這兩個"水性"的物件中間，又或是爐灶對著雪櫃、洗碗碟機、洗衣機， 則犯了水火相沖的大忌，大家都知道「水火不容」的道理，這樣容易使兩夫妻經常口舌，甚至反目成仇，兩人的感情生活都很難會順利。

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5.大門與睡房門成一直線

單位的大門口對正睡房門，站在大門口一眼便可看見睡房的私隱，如果大門、 房門以及睡床連成一直線則更加嚴重，除了形成了門沖煞之外，睡床外露易生情變，試想想在睡床上面一眼便望到大門口，此等格局令人心情浮動不定，亦不安於室，經常有想出外探索之思想，亦有使居者容易在外結識第三者，帶進歸房之意。

*風水命理並非精密科學，一切只供參考。

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