大掃除｜日本8款打掃工具推介　零難度清潔地板、窗戶窿隙與角落

說到農曆新年，一般可能會想到吃團圓飯、走春踏青等活動，但在那之前可還有一項非常重要的事情，那就是大掃除！趁着這機會將平常清潔不到的部分好好整理換新，在新年期間就能用煥然一新的空間招待親友，也能順便將這一年的霉運及憂愁給順便掃出門。



大掃除如有實用的工具幫手，自然事半功倍：（按圖了解）

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不過現代人生活忙碌，平常肯定也沒時間好好整理家中，突然要大掃除肯定會覺得手忙腳亂又麻煩吧？這次要來介紹日本推出的趣味＆便利居家清潔小工具，讓你新年大掃除不再是憂愁困擾，用最快的效率將家裏清潔溜溜！

小孩也能加入打掃行列！3款親子同樂清潔工具

家中有小朋友的家庭每次要打掃家裏，總是需要有個人顧小孩，或是一邊打掃一邊留意小孩的狀況，這樣既無法專心清潔又浪費人力，要快速打掃完畢就會更為困難。那麼只要讓小孩也加入掃除大隊行列就能兩全其美啦！

1. 清潔連指手套

日文商品名：al-phaxお掃除ミトンお部屋用（al-phax官網）

手套一面為柔軟、易於吸水的長纖毛抹布材質，一面為擦拭灰塵髒污的短纖毛絨布，可視情況更換擦拭面，清潔後可重複使用。有趣的是有分大人和兒童用兩種尺寸，因為拇指和小指都有獨立一指設計，不但可隨時切換左右手，小朋友用起來也很容易，能夠讓小孩幫忙擦拭矮桌、地面等低處。

2. 內外都清潔溜溜！除塵拖地室內拖鞋

日文商品名：al-phaxお掃除モップ（al-phax官網）

如果平常就忙於生活、沒空打掃，那這個居家拖鞋就能幫你省下不少麻煩。拖鞋底是可擦可拖的纖毛材質，上層是可以清潔灰塵的長纖毛軟布，除了可以擦灰塵、去油漬，接觸腳背和腳底的內裏布料也能夠幫忙清潔腳底和皮膚的污垢，穿起來也很舒服，使用之後整個拖鞋都可以水洗清潔，非常方便實用。

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3. 紗窗用清潔連指手套

日文商品名：al-phaxお掃除ミトン 網戸用（al-phax官網）

另外一款連指手套是針對窗戶及紗窗做清潔的特殊款，正反面皆為極細纖毛材質，紗窗、窗戶軌道之類的容易積灰塵的地方也能快速擦拭乾淨。小孩子使用就能把擦落地窗下半部分都交給他，一擦見效肯定能讓小孩覺得超有成就感哦。

4. 只要是布製品都能用！布用除塵蟎濕布手套

家中有許多是布製品是每天都會用到，卻無法快速清潔水洗的家具，例如絨布梳化、地毯、座椅等等，不過使用這個手套就能用擦拭的快速清潔，過程中能用手指伸進縫或是捏起小碎屑、毛髮，布料表面上常會沾染的皮膚汗水・油污、花粉、細小塵蟎都能有效清潔，並且就連汗臭、身體異味、菸味、食物味道、家中寵物身上的異味也能一併抹除。

擦過的布面能夠減少靜電並防止灰塵沾附，使用過的手套也是直接丟棄即可，非常方便。除了梳化、地毯、椅子、坐墊等家具之外，也能夠用來清潔絨毛布偶哦。

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5. 拖地完全不費力～噴霧電動拖把

日文商品名：DINOS CORPORATIONバイブレーションモップ（dinos官網）

清理家中地板最麻煩的就是拖地，遇到特別頑固的污垢還要施力或多灑水，甚至是要拿抹布蹲多下來手動擦拭才能確實清潔乾淨，浪費時間又浪費體力。

因此就推出了這一款採用高速震動與特殊纖維雙管齊下的好神拖把，手把的按鈕按下就可以噴水，搭配拖把頭的特殊纖維和震動，就可以免清潔劑與施力快速清潔，大面積拖把頭還可以將一般掃地機器人容易掃不乾淨的地方徹底清潔，像是房間角落、牆壁地板交接處等等，整個地面都能煥然一新。

拖把頭為可拆卸式，清洗後可重複使用。拖把本身可獨立站起，收納也很方便。

6. 任何轉彎死角都不放過！超輕量免彎腰懶人噴霧拖把

另外一款同樣是在手柄設計按鈕，押下可噴出水霧的懶人拖把，主打居家、辦公空間清掃過程全程皆能免彎腰、蹲下，可轉動的拖把頭無論是地面轉角、梳化或床底下、家具與牆面間隙都能無死角清潔，噴霧水槽可直接倒入水、清潔劑、消毒液等液體，大大降低環境清潔的麻煩並提高效率。

拖把頭為可拆卸式，清洗過即可重複使用，或是也可以直接裝設市面上一次性地擦拭布料來用。值得一提的是這個拖把淨重僅800g，操作或搬運都非常便利輕鬆哦。

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7. 廁用迷你平板拖把

日文商品名：アテーナライフ トイレ用ミニワイパー（KOREMI官網）

狹小的廁所使用普通尺寸的拖把經常會讓廁間整個溼答答，拖起來容易越拖越髒也不易乾，而且馬桶後方、洗手台下方等位置也不容易清潔。

這款平板拖把就特意設計成迷你尺寸，不必彎腰蹲下就能直接伸進窄處，拖把頭上的旋鈕轉一下就會自動卸除拖把頭的擦拭巾，再加上銀色與白色的簡單外觀擺在家中也不顯眼突兀，是一款各方面都能看見日本人細心的實用打掃工具哦。

8. 窗戶玻璃伸縮除污刷

日文商品名：アテーナライフ 窓・網戸お掃除 絞れるワイパー 伸縮柄（KOMERI官網）

還在用報紙擦玻璃窗戶？這個除污刷刷頭採用極細纖維擦布製作，只需用水就能完成玻璃窗面及紗窗的除污清潔，完全不需使用清潔劑。刷頭沾水後只要左右各持一邊施力即能把多餘水分擠乾，不用靠雙手擰讓人舒服許多。此外附有除水漬刷頭，等於整個窗戶都只要用這個工具就能清潔溜溜，而且刷子本身最常可伸至145cm，高處低處都難不倒，以後擦窗戶甚麼抹布、報紙都派不上用場啦！

善用工具來讓家裏亮麗如新！

有了這些工具，不管是惱人的洗廁所、拖地、擦窗戶都能更順利有效率地進行，甚至連顧小孩的問題都能一起解決，要是也為今年大掃除而頭痛不已的話，不如就來挑幾款回家用用看吧！

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【本文由「LIVE JAPAN」授權轉載】

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