日本MUJI大熱家居清潔用品Top10　4款小工具整理爐頭、縫隙最好用

Muji無印良品清新乾淨的風格，不只文青族喜歡，近期更是打進家庭主婦們的心。從文具、服飾、寢具、廚房用品、零食通通都要「無印風」之外，另一區冷門「清潔用品」類更是讓人買到停不下來！其中，「一對多掃除用品系列」更是深得小資族的心，只需買一根杆子，數十種清潔刷頭都能一次接上，一物多用超省錢！



（無印良品）

不用跪在地上擦地了！

地板除塵拖把兼用 200元、地板除塵拖把布 170元（無印良品）

「一對多掃除用品系列」讓你只需要買一根桿子，就能換裝更種清潔刷頭。「地板除塵拖把兼用」適用於微纖毛系列除塵拖把、吸水拖把及乾、濕2款地板拖把替換紙，不管是想拖地還是想除塵，都能一次解決。「地板除塵拖把布」微纖毛材質地板拖把替換布，利用微纖毛易於吸附髒污的特性，別再讓媽媽跪在地板擦地啦！

MUJI產品向以實用及簡約設計見稱，以下這10款居家清潔用品，更是深得主婦們的喜愛：（按圖了解）

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放在家中角落也很高級

地板吸水拖把布 170元、地板除塵拖把收納盒 160元（無印良品）

再來這兩款同樣也是「一對多掃除用品系列」，可見主婦們到底有多愛它！「地板吸水拖把布」與「地板除塵拖把布」算是姐妹款，一款毛較長，另一款毛較短，而這一款“短毛”的則吸水力更高，打翻水就靠它了！有了美美的清潔用具，怎麼能沒有一個家給它住呢？「地板除塵拖把收納盒」直立式地板拖把收納盒，簡易單手取放設計，完全不會吃到你美美的裝潢。

地板的清潔由我來守護

地毯清潔滾輪 149元、浴室用刷 130元（無印良品）

雖然這兩款不是「一對多掃除用品系列」主打生力軍，但同樣也可以搭配一起使用。首先這款「地毯清潔滾輪」不管是愛掉頭髮的女生，還是家中毛孩毛肆意噴發都能解決，收納時為便利的獨立式，可由保護盒的兩側收納。請跟傳土的浴室刷子說再見～這款「浴室用刷」狹窄的空間也易於清洗的可動式接頭，且形狀經過特別設計，即使只使用刷子本體也很方便使用。

跟水槽異味說再見

縫隙清潔溝槽刷 35元、縫隙清潔迷你刷 35元（無印良品）

除了「一對多掃除用品系列」深受家庭主婦愛戴外，「縫隙清潔系列」同樣也必須買上一打來收藏！只要30~35元的超優惠價錢就能把家中骯髒細節打掃乾淨，比買大創還划算！「縫隙清潔溝槽刷」像是牙刷一般的刷頭，特別將頭部做彎曲設計，更有利於打掃。另一款超迷你的「縫隙清潔迷你刷」可別看他小小的，拿來刷水槽溝或是窗戶溝槽都很好用。

瓦斯爐油漬也不怕

縫隙清潔刮刀30元、縫隙清潔海綿30元（無印良品）

「縫隙清潔系列」另外兩款黑馬同樣也不讓人失望！「縫隙清潔刮刀」真的超好用！可用於清除IH電磁爐或爐架上的燒焦汙垢，又或是過年換春聯，那惱人的殘膠也能靠它解決（誤）。「縫隙清潔海綿」也請麻煩囤貨一箱，以前總有拿抹布捲成小條才能清乾淨的地方，現在只需要把它沾濕想清哪都沒問題！

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