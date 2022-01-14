家居大掃除｜浴室水垢難清？媽媽必備4個法寶　避免用一種清潔劑

浴室是暗藏家居邋遢的高危之處，水龍頭、馬桶的水垢令媽媽束手無策？其實只需要在家常備四個小法寶，養成良好清潔習慣，便可輕鬆解決！



養成「順手打掃」習慣

日常洗澡、洗手時，難免有殘餘水漬，加上浴室濕氣重，容易產生水垢、滋生黴菌。除了時刻保持浴室通風，《世界第一名清潔婦教你一條毛巾掃除術》的作者新津春子便鼓勵大家，養成「順手打掃」的習慣。

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大家可嘗試把打掃工具，如毛巾放在隨手可拿到的地方，順著平常活動的軌跡進行清潔。例如早上出門前，可順手拿條沾濕了的毛巾，快速擦拭家人會經過的地方、摸到的東西，如門把等；刷牙後，順便擦淨鏡子。此外，也可在洗手盤上放上一塊海棉和小量梳打粉，順手刷刷水龍頭，以防積聚頑固污垢。

「順手打掃法」更著重清潔時機，比起乾燥的浴室，家庭成員洗澡後，充滿水蒸氣的浴室可讓污垢軟化，這時候便可順便用花灑頭沖洗地板、牆壁，刷刷磁磚，以及以牙刷輕輕刷起毛髮，倒入漂白水，預防產生異味。

善用熱水 避免呢種清潔劑

要避免浴室產生頑固污漬，媽媽也可善用熱水。在洗手盤的排水孔安裝疏通器，倒入熱水，可助溶化堵塞物；把熱水倒進馬桶，亦可助溶解雜質。

當面對難清潔的水垢，家中可常備四種天然小法寶，包括檸檬酸、白醋、梳打粉及牙膏。以牙膏或白醋輕輕刷洗水龍頭，便可使水龍頭回復光亮；在鏡子上噴灑檸檬水，可助清潔鏡子上的水漬。屬弱鹼性的梳打粉，可助清除皮脂污垢，建議每周以梳打粉和檸檬酸水刷洗馬桶二至三次，可助去除尿垢。

台灣林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈建議，要清潔玻璃上的頑固水垢，可以檸檬酸混水，把紙巾沾濕，貼在污漬處，隔天用水沖洗。他又則提醒大家，不能使用鹼性的清潔劑去除水垢，否則不能徹底清潔。

資料來源：經理人、tvbs

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