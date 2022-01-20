西班牙醫生建議Sheldon盡快回港治療　媽媽：傷心到差不多昏過去

4歲「神母小戰士」Sheldon患有神經母細胞瘤，近月癌病復發，隨家人赴西班牙求醫，接受腫瘤切除手術，年紀小小的Sheldon在一年內要接受16項治療，他和家人一直勇敢面對，早前亦傳來手術成功的好消息。昨日（19日) 媽媽更新Sheldon情況，指評估報告出了，她在沒有心理準備下，真的接受不了。



4歲男童Sheldon患有神經母細胞瘤第四期，媽媽在其社交專頁表示，於11月抵達西班牙巴塞隆拿接受新免疫治療。惟抵埗後，經過骨髓檢查及MIBG掃描後，發現脊椎尾段還有腫瘤，在兩個月內大了兩、三倍，獲醫生建議進行切除手術，手術前的磁力共振報告指，Sheldon脊椎尾段有三粒腫瘤，而且生長速度很快，幸好位置接近，可一併切除。

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一度以K仔止痛

進行腫瘤切除手術前，Sheldon已出現高燒、肚瀉、反胃等副作用，更需以氯胺酮（K仔）來止痛，令Sheldon不停地哭。媽媽坦言「他從未試過如此肉緊地攬實我的腰，令我的心也酸了，哭成淚人。或許這個病令他一直沒有安全感，祈求能一直陪伴在他身邊，使他不再孤單。」

媽媽後來指：「感恩手術成功，更比預期早了完成，現在需留在ICU觀察。外科手術醫生很滿意，等待明天再次照磁力共振，便可確定脊椎三個腫瘤是否完完全全被切除。感激大家，集氣成功，小戰士戰勝了！」

醫生建議盡快回港治療

在手術後Sheldon要繼續接受多項的治療及檢查，昨日媽媽收到醫生的報告後，感到難以接受。她指3項檢查中發現原本受感染的腳骨情況嚴重了，甚至擴散到手腕；骨髓仍然受感染，但情況比上一次有好轉；脊椎腫瘤雖然成功地切除，但再發現另一顆生長速度更快的腫瘤，比原本那個更為大。

她指報告的結論是：「Naxitamab治療對Sheldon沒有效，唯有立即用化療嘗試控制病情，短時間同一患處出現另一個腫瘤，證明他身上癌細胞毒性很強，難受控制。以他的身體狀況，不能試美國新藥Omburtamab，西班牙的治療幫不到他，建議在他身體狀況容許下盡快回港。」

Sheldon媽媽指：「一連接受七個沉重打擊，令我完全唞不過氣，傷心到差不多昏過去了。這一刻我跌倒了，軟弱了，一切就似做夢一樣，現在我還需要一些時間冷靜下來⋯」

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