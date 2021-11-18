4歲神母小戰士抵西班牙接受治療　媽媽求集氣祝福Sheldon戰勝病魔

早前《東張西望》報道的4歲「神母小戰士」Sheldon，患上罕見病「神經母細胞瘤第4期」，醫生曾表示只有半成機會醫好。Sheldon在港接受過化療、電療和抽骨髓等療程控制病情，惜今年8月再度復發。早前，Sheldon媽媽指美國研發到新藥物可為兒子帶來希望，兒童醫院聯絡到西班牙SJD醫院可以安排試藥和接受治療。日前他們已經飛抵西班牙，而出發前更獲2位超人親自發行，十分窩心。



4歲「神母小戰士」Sheldon在一年前證實患上罕見病神經母細胞瘤第4期，患病率僅為7000分之一，原因是基因突變，醫生更指治癒率只有半成。Sheldon媽媽憶述得知兒子病情後立即跪坐地上，只能反問自己「點解可以咁不幸」。

但年紀小小的Sheldon非常懂事，安慰媽媽會「打贏癌細胞」，更在一年內接受了電療、化療和抽骨髓等療程以控制病情。可是好景不常，今年8月再次復發，癌細胞更擴散至大腦、脊椎及腳骨，難以單靠藥物治療，需要接受開腦手術切除癌細胞。在9月，Sheldon已完成了腦部腫瘤切除手術。由於癌細胞擴散位置比較大，所以需要全面的電療，覆蓋整個頭部及脊椎，劑量、副作用及後遺症都比之前更劇烈，幸而剛在11月11日，Sheldon媽媽在專頁宣布電療已經全部完成。

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抵西班牙接受新藥物治療

好消息是，美國正研發新藥治療相關疾病，而本地醫院亦熱心為Sheldon穿針引線，聯絡到西班牙SJD醫院為Sheldon進行新藥治療。不過，前往西班牙的治療費及生活費動輒過百萬元，Sheldon媽媽在11月初於《東張西望》節目內分享兒子的抗癌路，Sheldon的堅強亦獲得傳媒轉載和呼籲籌款支持Sheldon治病。

終於在11月16日，Sheldon起行到西班牙接受治療！在出發之前，得知Sheldon十分喜歡超人的志願機構Hero . Savior主動為他安排送行禮物，更變身為超人Zero和Red Power Ranger在家中出現，更緊緊抱著Sheldon送上祝福，很是窩心！Sheldon則是十分震撼，臉上藏不住驚喜的笑容。

Sheldon和媽媽在昨日（17日）已抵西班牙SJD醫院，媽媽亦在專頁上報平安：「當這一天來到，感覺就像發夢一樣，由（尤）其在疫情下更是感觸。由醫生確定直至出發，前後只有十天，由聯絡當地醫院、訂機票、住宿、租車，雖然不算順利，但感激身邊守護我們的天使，一一為我們預備。衷心感激你們每一位，一份關懷、一句祝福、誠心禱告，甚至支持經費，全都變成力量，令我們更有信心相信，治療一定會成功」，並hashtag希望大家為Sheldon集氣！