Omicron│全職媽媽疫情下 3日1次到街市　教你點用1個鐘買齊3日餸

本港爆發第五波疫情，新冠肺炎變種病毒Omicron及Delta肆虐，衞生防護中心早前指出有源頭不明個案患者曾到街市買餸；加上幼稚園、小學及中學改在家中進行網課，對於要全職照顧家庭的家長來說，爭取時間買家幾日餸儲糧，就算面對所住樓宇突然被圍封也不致太過徬徨。



可能很多人都試過當入到超市，行來行去也未能買齊原先需要的食材，反而買了多餘或沒用的東西，到底如何在有限時間，購入早午晚三餐，也是一大學問，大家不妨向有多年全職家庭主婦的媽媽學習。

3日去一次1小時購物清單

育有兩子的楊太當了全職媽媽18年，因為丈夫上班，在沒有長老及外傭協助下，既要打理家頭細務，也要「一打二 」，縱使未有疫情，她已習慣用一小時買齊3日的餸材，她說:「不要說居住的大廈是否突然被圍封，單時兩兄弟在家上網課，要抽時間出去也不易，一個鐘對我來說已很奢侈，所以每次買餸都有必買食材，我都考慮可以長時間貯存不變壞、可以有多種煮法、而且小朋友又喜歡的食材為首要購買條件。」

1.冰鮮及需要冷藏食物

由於雪櫃容量有限，特別是冰格，所以盡量要選擇煮法多元化的肉類，小朋友喜歡的食材更是首要購買考慮。

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2.存放時間較長的蔬菜水果

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3.乾貨及主食

為節省時間在市場轉來轉去，1小時購物清單可分成冰鮮及需要冷藏食物、蔬菜水果、乾貨、主食、調味、保健等幾個類別，因為相關貨物都會全左右附近，預先想好或記得要買的物品，一併入手會快好多。

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4.調味料及保健飲品

另外，家人健康也是重要的考慮因為，楊太指由於小朋友喜歡吃煎炸食物，而且體質也多是燥熱，故建議要入手湯包、焗茶等食材，「如果忙起上來沒時間煲湯水，也要入定幾支菊花茶，小朋友一熱氣就更加易病，加上他們都會吃零食，又不可以因為怕熱氣完全不讓他們吃，所以清熱滋潤的飲品都要買定。」

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