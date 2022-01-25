Omicron｜居家隔離糧食儲存建議一覽　營養師建議存放4類必備食材

新冠病毒來勢洶洶，帶來第5波疫情，而且病毒傳播力驚人。政府為了遏止疫情，除了強制市民進行檢測外，更會強制居民在家中隔離，以截斷傳播鏈。不過，假如所居住的樓宇突然被圍封，當局又未必來得及供應餐點，一家大小都難免感到彷徨。營養師建議，肉類難以室溫儲存，宜騰空更多雪櫃的空間放急凍肉類及海鮮。



橙都是能保存較久的水果。

新冠病毒在社區傳播力強，政府進一步收緊防疫措施，希望能有效截斷傳播鏈。不過，市民不知道何時居住的大廈會被圍封強檢，不少人都決定在家存糧，即使面對突變，也能「有啖好食」，一家大小維持均衡營養。

米施洛營養護康中心營養師麥美芝表示，想要營養均衡，五穀、蔬菜、水果、肉類都不可或缺，另外可儲存一些雞蛋、豆腐、芝士等優質蛋白質，也可以購買室溫存放的盒裝牛奶、豆奶，滿足口腹之欲。

家營營養中心、香港營養師學會認可營養師陳筠霖除了針對4類食物有建議之外，也分享了一些儲存貼士。例如小朋友普遍以麵包做早餐，如果把未食的麵包用密實袋包好再放入雪櫃，吃前放入微波爐或焗爐加熱便可，此方法可以延長保存期1至2天；香蕉亦可以用錫紙把頂部包住，也會延長出「梅花點」的時間。

4類食品建議

綜合營養師的意見，家中存放穀物類、蔬菜、水果和肉類也十分重要，而罐頭也有較健康的選擇，而且保存期長，可以讓媽媽煮出更多菜式。

穀物：

米、糙米、野米等。可以增加飽肚感，攝取纖維和維生素，有助排便。媽媽亦可以準備通粉、米粉、粉麵等，非油炸的蝦子麵、瑤柱麵，簡單煮滾即食。



蔬菜：

根莖類的蔬菜能保存得較久，例如節瓜、翠玉瓜等瓜類，蘿蔔、甘荀、蕃茄、蕃薯也能在室溫存放。菜葉類的蔬菜如果想保存得耐一點，可以用報紙或保鮮紙包裹，放入雪櫃保存，而芥蘭是相對能保存得較久的菜葉類蔬菜。另外，也可以預備木耳、雲耳、金針、海帶等，浸開來煮餸。而豆類，如蜜糖豆，在通風的環境之中也可儲存2至3日。



根莖類蔬菜可以保存較久。

水果：

橙、蘋果、火龍果、柑、奇異果都是能保存較久的水果。假如沒有新鮮水果，無添加糖的水果乾片也能暫時取替。



肉類：

急凍肉類的營養和新鮮肉類的營養價值相差不多，可以預留雪櫃的位置存放，而且急凍肉的保存期較長，即使在疫情過後也能慢慢食用。媽媽可以選擇豬扒、三文魚、蝦、帶子、火鍋肉片、雞柳、魚柳等。如果雪櫃較少，現在也有一些可室溫存放的已煮熟雞柳供選擇。



罐頭也有低鈉無糖選擇

雖然加工肉類對身體帶來負擔，但有一些罐頭也推薦媽媽儲備。例如粟米，可以取代穀類；另外，可以選一些罐頭蘑菇、雜豆、沙甸魚、鯖魚、三文魚等。媽媽也可以選擇罐頭的低鈉雜菜湯、無糖蕃茄汁，舒緩不夠蔬菜的困境。

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