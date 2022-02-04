僱主曬圖分享外傭精湛廚藝　食過一次即可還原盆菜包辦團年開年飯

在第五波疫情下，今個農曆新年由團年至開年飯，大多數家庭都會選擇留在家中自己下廚製作，如果請到一個可以廚藝精湛，可以煮得一手好菜的外傭姐姐，的確可以減輕在職父母的家庭負擔。有多名僱主在網上社交平台群組集體發貼文，分享家中姐姐在新年期間，一手包辦團年飯到開年飯，每款菜式均色香味俱全，複雜如盆菜、工序繁複如芋蝦、刁鑽的燒腩仔、甚至看似簡單的馬蹄糕，外傭姐姐都落足心機製作得到。

(所有照片由受訪者授權刊登)



有僱主呂小姐向記者分享與外傭的相處日常，表示其印尼姐姐已差不多來了10年，「有時會俾YouTube 佢睇住參考，佢都好醒目，年廿九我自己訂左個盆菜返來，佢就話佢都可以整到，所以初二初三俾佢試整，所以今年佢第一次整盆菜。盆菜第一次整，以往都係煮其他餸，如果新年佢可以煮10幾個餸。」

狗仔蛋糕都整到

外傭除了煮得一手令大人小朋友喜愛的餸菜，連小狗的食物也製作精美。「佢連屋企狗狗生日佢都會自家制蛋糕，試過我訂蛋糕比家中的狗狗慶生，佢話狗狗都食唔哂，不如自己整，」可惜的是，呂小姐指外傭姐姐今年要返印尼，因為鄉下的家人叫佢係時候返去休息。

還原傳統心機賀年「芋蝦」



另一位僱主發文感恩印尼姐姐一手包辦團年飯，「每一年都係佢攪掂晒，已經11年了，非常感恩今日仲整咗芋蝦，要好好心機整。」她表示與姐姐已度過11年的生日，每年都會送禮物與利是，也會一齊出街慶祝，她大讚姐姐有好多優點， 「好錫阿女，煮野食又叻，當然有時都比佢激嬲，但就像一家一樣互相包容才能融入家中。」

姐姐:你買咩我就煮咩

僱主葉小姐坦言自己的外傭姐姐是網上聘請的，從沒想過會遇到好姐姐，「初初都諗住請到個姐姐肯湊初生已經好好，點知請左個好好既，感恩係呢個時候，都俾我請到個好好既本地姐姐，in佢時問識煮咩，佢淨係話你買咩佢就煮咩，點知樣樣教一次就識，仲要識整韓國Kimbap我至愛，又錫我仔仔，次次放假就買玩具佢俾，放假都會爭做家務，真係好開心。」

$100煮出四餸一湯

今日初四，葉小姐外傭更用$100四餸一湯，她笑言「今餐真係好離譜，要佢去街市買餸煮飯，已經冇話飲湯，我地食完4餸，佢就筆左碗湯出黎，我問佢買左幾多錢餸，佢話$100蚊，我問佢$100有埋個咁正既湯飲，你點買餸，佢話佢會格價囉，我初初仲預姐姐會打虎頭，而家，我要好好請教下佢點點買餸...」

即睇其他外傭姐姐在今個新年的精湛廚藝:

+ 20

僱主馮小姐的菲傭一直都是廚藝了得，就連燒腩仔、甚至連家中的醬汁都是自家製。