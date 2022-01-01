外傭假期│2022年起外傭新增1日佛誕假期　全年可享有13日法定假期

對於不少新手僱主來說，外傭何時放假，一年放幾多日假可能也不太清楚，《2021年僱傭（修訂）條例》將於2022年1月1日生效，外傭在2022年將享有多一日佛誕假期，全年合共有13日法定假期，僱主要留意。



根據《僱傭條例》的規定，外傭有權享有休息日、法定假日及有薪年假。根據「標準僱傭合約」的規定，如僱主與傭工續約，傭工必須在新合約生效前，返回其原居地放取不少於7天的有薪∕無薪假期 (除非事先獲得入境事務處處長批准在港延期逗留)，費用由僱主支付。 僱主應妥為保存假期及工資記錄，以免日後發生爭執。

勞工處公布2022年法定假期共13日（勞工處網站截圖)

勞工處公布《2021年僱傭（修訂）條例》將於2022年1月1日生效，首天新增的法定假日為2022年5月8日的佛誕，亦即外傭在2022年起可享多一天法定假期，比去年的12日多1天。

點圖即睇三大外傭可放假期類別：

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