農曆新年｜新年封幾錢利是比外傭？專家話你知疫情下市價係...

踏入年尾，家長們都是時間準備包利是，但在第五波疫情之下，經濟市道差，各行各業也受沖擊，有新手僱主在網上外傭群組請教大家，過年應該封幾多錢利是給姐姐及其鄉下子女，旋即大批網友回覆，對於有小朋友及外傭的家庭來說，年關的壓力賓實在不少。有僱主直言「唔比」、亦有僱主表示給$200利是錢之餘，也會給$500予姐姐買新衫，到底疫情之下，大家應該封幾多錢利是比姐姐?聽聽不同專家怎麼說。



香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為在今年是特別一年，僱主在封利是時應該要量力而為，建議比利是更好的方法，她說：「我都想提醒僱主們要量力而為，因為疫情之下，很僱主收入受影響，停工或要放無薪假，所以我覺得今年可以考慮送禮物給姐姐，其實$100至$200的利是他們都已很開心。現階段表達出對他們的關懷更重要，例如買件衫或者送件褸當他們穿著你送的衣服出街時，被其他同鄉讚賞，對於特是對一些節檢的姐姐來說會更加開心，因為他們會將大部分人工及利是錢都寄返鄉下。」

派利是時要咁講

她說：「如果畀利是姐姐，也不要就咁給她就算，因為無論你畀幾多，她都會期望明年的利是多過今年。建議你可以另外再封開工利是，但要說明：『疫情嚴重，你都做得好好』、『你很願意配合我們，讓我們家人都安心抗疫。』、『知道你家鄉下疫情嚴重，經濟環境亦都不好，希望給你與家人一點心意共渡時艱』，『感謝他留在你的家庭協助你』，讓她們知道是因為工作表現，我都聽過有外傭不打招呼，一早起身就走出街，又不跟僱主說早晨，或者不說恭喜說話，你當然可以省略不給大利是。同時亦有姐姐不計及不關心收到多少利是。」

給長老一個標準

徐曉彤還提醒僱主，「如果家有熱情的長老，也可以事先跟四大長老說明自己會封利是的金額是多少，讓他們有個預算，至於其他親戚朋友，一般都不會封太多。」

按圖即睇10個派利是給外傭的建議:

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中介:小心返唔到到轉頭

安樂窩僱傭中心執行董事王偉東表示，新年利是象徵祝福，可傳遞僱主的心意，僱主可視乎自己的能力及外傭的工作表現，來決定利是金額，僱主亦可考慮給予『開工』利是，鼓勵外傭，亦寓意在新一年工作順利 。

他說：「兩封$50至$100已經很合理，姐姐都會好開心。初來的姐姐仍在蜜月期，工作表現好是預計之內，你要考慮到，一旦封得到$500至$1,000，明年就要封更多，當過了蜜月期，出年的工作表現未如今年，到時候你又不能封返轉頭，到時就難了，所以我覺得僱主封的利是應該有個提升空間，並無一定的標準金額。」王偉東特別值醒僱主，封好的利是記得要妥善放好，能避免不必要的爭拗。

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